Zadkiel - Arcanjo regente da quinta-feira - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Zadkiel - Arcanjo regente da quinta-feira - cor lilás ou roxa

Ele é visualizado como uma figura cheio de realeza,vestindo violeta e roxo.Cores que transmutam energias negativas em positivas.É um jovial anjo da misericórdia e da transmutação..

Governa todos os assuntos relacionados aos direitos materiais,como:trabalho,dividas,salários,emprego e o mais importante,queima na Chama Violeta dos carmas negativos, que estão nos atrapalhando há anos em nossa trajetória terrena.

Use hoje roupas em tons lilás ou acessórios dessa cor para receber a energia poderosa deste arcanjo.

PARA QUEIMA DOS CARMAS

Às 18 horas (hora da Ave Maria). Tome antes uma ducha higiênica,para tirar todas as impurezas do corpo físico. Coloque uma roupa confortável,se possível em tons lilás ou roxo. Se tiver uma pedra ametista(lilás), lave-a bem e coloque próxima a você. Escolha um local tranquilo,livre de interferências. E faça três respirações profundas.

Com os olhos fechados,imagine o arcanjo Zadkiel atrás de você, e a sua frente uma grande fogueira lilás. Peça neste exato momento,que ele te ajude,a jogar todos teus carmas nesta fogueira. Exemplo: (insegurança, medo, ódio, inveja, etc...).

Se quiser pode falar o(s) nome(s) da(s) pessoa(s) que te magoou ou (magoaram). Que todo este lixo negativo, transforme-se no mais puro e sublime amor,paz e reconciliação.(pode falar mais coisas positivas). Se tiver sem emprego,neste momento, peça para Zadkiel te ajudar. Visualize o emprego ideal e você já trabalhando no local (o mesmo vale para dividas ou dinheiro a receber).

Respire profundamente por três vezes, solte o ar bem devagar. Abra os olhos e agradeça a intercessão recebida. Este processo pode ser realizado todas as quintas-feiras, no mesmo horário. Apenas há um porém:"acredite no poder dos arcanjos e dos anjos."