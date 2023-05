Da Redação

Além de ensinar diretrizes para harmonizar os espaços, o Feng Shui também ensina que uma casa limpa e organizada, influencia no bem-estar e na saúde de seus moradores. Claro que existem fatores genéticos que às vezes interferem na saúde, mas geralmente a doença acomete o físico, devido à enxurrada de pensamentos negativos ou até mesmo por conta do ambiente em que muitos vivem. Atualmente, as pessoas estão vivendo cada vez mais e a saúde se tornou um dos bens mais importantes.

Veja algumas sugestões para dar um basta às doenças e ficar longe das farmácias:

>Abra as janelas e deixe a energia do sol entrar. Agradeça por mais um dia saudável (mesmo que esteja doente)

>Agradeça todos os órgãos e células do seu corpo que funcionam perfeitamente

>Agradeça o acolhimento do seu lar

>Procure atividades físicas que lhe dão mais prazer ou faça uma caminhada diária por até meia-hora

>Encontre com familiares e amigos pelo menos uma vez por semana para se divertir

> Priorize sempre uma alimentação saudável

>Faça meditação ou pratique yoga

>Tenha sempre contato com a natureza

>Evite pessoas negativas ou que falam apenas em doença

>Mexa com plantas ou horta. O contato com a terra é um ótimo remédio

>Coloque os pés na grama, na terra ou na areia para liberar as toxinas e recarregar o corpo físico

>Tome sol às 10 da manhã ou após as 15 horas, horários com maior concentração dos raios UVB, que estimulam a produção de vitamina D

>Pratique uma crença religiosa. A fé faz milagres!

ATENÇÃO!

A DEPRESSÃO, IDEIAS NEGATIVAS OU SUICIDAS ESTÃO QUERENDO TE VISITAR? DÊ UM BASTA NELAS.

SIGA ESSAS SUGESTÕES E PROCURE UM MÉDICO. SIGA TAMBÉM ALGUMAS DIRETRIZES, COMO USAR ROUPAS DE CORES QUENTES, COMO VERMELHO, ALARANJADA E AMARELA, QUE ESTIMULAM OTIMISMO E ALEGRIA.

A CROMOTERAPIA, ESTUDO SOBRE O PODER DAS CORES, UTILIZA A LUZ DOS TONS PARA TRATAR DOENÇAS. EVITE CORES FRIAS COMO AZUL, BRANCO, VERDE (ATÉ OBTER MELHORA). SEM CONTAR QUE A ÁGUA SOLARIZADA EM GARRAFA DE VIDRO NA COR AMARELA, COLOCADA NO SOL DA MANHÃ POR MEIA-HORA. (TOMAR DIARIAMENTE)

RESUMINDO: MESMO QUE ALGO PAREÇA DIFÍCIL, JAMAIS DEVEMOS DESISTIR ANTES DE TENTAR. SE ÀS VEZES PAREÇA QUE ESTAMOS NA ESCURIDÃO, NÃO ESQUEÇA QUE HÁ SEMPRE UMA LUZ QUE DIRECIONAM NOSSOS PASSOS. QUEM QUER TER UMA SAÚDE FÍSICA, DEVE PRIMEIRO CUIDAR DA ALMA. NÃO ENTREMOS EM COLAPSO OU PARAFUSO NO SISTEMA MENTAL E EMOCIONAL.

GRATIDÃO