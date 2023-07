Da Redação

Olá, amigos e leitores!

Os anjos obedecem a essa hierarquia, de acordo com seu grau de perfeição e elevação espiritual.

São elas: serafins, querubins, tronos, dominações, potestades, virtudes, principados, arcanjos e anjos.

> Serafins - aqueles que estão mais perto de Deus. Cantam incessante louvores a Ele. (Santo, Santo, Santo é o Senhor...)

>Querubins - Foram os primeiros mencionados na Bíblia, quando Deus expulsou Adão e Eva do Paraíso.(Gn.3.24)

>Tronos - aqueles que administram a palavra de Deus.

>Dominações - os que intervêm em situações de emergência e conflitos.

>Potestades - impedem que os anjos maus a se infiltrar na Terra.

>Virtudes - responsáveis por tudo que acontece na Terra. Defendem a natureza, acalmam grandes catástrofes.

>Principados - aqueles que protegem cidades, nações e seus governantes, colocando amor, união e paz nos desequilíbrios da carne.

>Arcanjos - supervisionam a humanidade e os anjos da guarda. Eles estão mais perto da Terra.

>Anjos - são seres celestiais, criados por Deus, para zelar e orientar seus protegidos.

Resumindo: nesse mundo onde o materialismo impera cada vez mais, onde o pecado está se infiltrando e enfraquecendo o espírito da humanidade.E o mundo está cada vez mais se afastando de Deus.

Vamos ser a Luz, cheio do Espírito de Deus.

Vamos ser a Luz para semear a Palavra de Deus.

Vamos nos unir aos seus Mensageiros Celestiais, para aniquilar as flechas inflamadas do maligno. "A PALAVRA DE DEUS UNIDAS AO SEU FILHO JESUS E SEUS MENSAGEIROS É O GRANDE ALICERCE DO MUNDO". VAMOS NOS UNIR A ELA?