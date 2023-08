Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

"Se alimentar de boas energias". Segundo o Feng Shui, a cozinha é a área da casa que nos dá acesso à prosperidade. Mesmo que esse espaço tenha sofrido mudanças significativas, onde projetos arquitetônicos começaram a ser projetados para se ter uma funcionalidade prática, visando cada eletrodoméstico ocupando um lugar específico, em especial o fogão, já que suas bocas significam a prosperidade da casa.

continua após publicidade .

O eletrodoméstico citado deve estar sempre limpo, com todas as bocas funcionando para atrair diferentes melhorias financeiras para o seu lar. Uma maneira de alcançar energias positivas e aumento da prosperidade é colocar um espelho atrás do fogão, o que dá a sensação do aumento das bocas. Se você for construir sua casa, evite deixar a cozinha perto do banheiro, em especial que dê acesso ao fogão.

O banheiro, segundo o Feng Shui, é o local mais negativo da casa e está agregado ao elemento água, que simbolicamente apagará o fogo do fogão, prejudicando a prosperidade.

continua após publicidade .

Resumindo

A cozinha ainda faz parte das refeições, momentos de confraternização, onde todos se reúnem para degustar os quitutes preparados na hora. Portanto, esse espaço deve receber total atenção para as reuniões familiares serem um encontro harmonioso e todos possam alimentar-se de boas energias. É claro, que todos os espaços da nossa casa também merecem nossa atenção.