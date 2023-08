Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Tapetes, quadros, espelhos e cortinas mudam o visual sem necessidade de reforma. Não há lugar mais aconchegante como a nossa casa. Justamente por isso, temos que manter esse espaço com estilo e prazeroso.

continua após publicidade .

Vejam algumas sugestões de como manter nosso potencial de renovação a partir de quadros, vasos, almofadas, luminárias e muitos outros itens:

>Tapetes - Essa é uma das melhores opções para quem quer trazer cores ou estampas novas.



continua após publicidade .

São inúmeras possibilidades, que agradam desde os mais clássicos até os mais ousados.

>Almofadas - Seguindo as mesmas opções dos tapetes, as almofadas possibilitam combinações diversas. Sem contar, a praticidade de trocar suas capas com mais frequência e estilo conjuminando com decoração.

>Lustres e abajures - É impossível pensarem um ambiente sem uma iluminação adequada.

continua após publicidade .

Um bom projeto nessa área é primordial. E para aqueles que preferem algo mais simples, os abajures são escolhas ideais.

Sem contar, para destacar um espaço vazio, um cantinho da leitura ou um toque de romantismo ao cômodo que preferir.

>Quadros - Eles são indispensáveis nas paredes ou estantes, para trazer estilo para a decoração.

continua após publicidade .

Escolha temas, cores e imagens alegres. Evite temas tristes, solitários ou impactantes.

>Espelhos- São praticamente os coringas tanto para ampliar, iluminar e refletir imagens belas.

continua após publicidade .

>Vasos - Há várias opções nas lojas de produtos de decoração. Escolha aqueles que casam bem com o estilo do ambiente.

>Cortinas - Outras peças que interferem no ambiente de maneira impactante, são as cortinas e persianas.

Apenas deve-se observar a questão de estilo para não fugir no quesito da decoração.

Viram que com bom gosto e criatividade, podemos mudar o visual do espaço em que vivemos.