Na edição passada, a coluna ressaltou que para os anjos ancorarem em nosso lar ou qualquer outro espaço, se faz necessário limpeza, organização e rastros de aromas perfumados, bailando no ar, com flores frescas, viçosas, acoplando uma aura de luz e proteção angelical.

Hoje, vamos dar algumas sugestões de como conhecê-los e atraí-los. Para começar, use roupas elegantes que trazem fluidez e toques suaves, dando uma sensação de aconchego e aquecimento nos braços desses Seres Alados de Deus.

Conheça algumas características de tecidos específicos de cada anjo e arcanjo, como cores e texturas, fundamentais para conexão com eles, criando movimentos como que estivesse bailando no ar. Além disso, há os aromas que os atraem vivamente na mais pura energia celestial.

Mas para atrair miríades angelicais, em especial os nossos anjos da guarda, recomenda-se o uso de roupas de tonalidades claras, em especial as cores brancas ou tons perolados, confeccionadas em fibras naturais, deixando um look suave e harmonioso. Outro elemento importante são as pedras clássicas que estão no porta joias, em tons suaves e as sofisticadas pérolas.

Já os anjos que estão sob a hoste do arcanjo Haniel e seus anjos cupidos, que auxiliam todos os processos sentimentais, são atraídos pelas cores rosa em tons suaves e vermelho claro, além de lindas pedras de tonalidades rosa e vermelhas, como parte dos acessórios, especialmente as energizantes ágata-de-fogo, que ativam o chakra sexual e o quartzo rosa, pedra associada ao amor. Essas pedras ficam lindas em pingentes. Já o quartzo rosa, para deixar seu quarto com aquela aura especial do amor, deve ser colocado aos pares sobre o criado mudo.

Os anjos que estão sob a hoste do arcanjo Gabriel, anjo da Ressurreição e do nascimento, são atraídos pelos tecidos de tons azul-celeste, cores brancas e os tons perolados, sem contar as gemas que estão sob sua energia, as maravilhosas pedras da lua e as sutis pérolas.

Os anjos que estão sob a hoste do arcanjo Rafael, anjo da cura e da ciência, são atraídos pelos tecidos na cor verde em tons claro e escuros e o amarelo, que tem a finalidade de ativar a área do cérebro, em especial nos dias de provas de vestibular e entrevistas. Essa cor também é um excelente elixir para eliminar a depressão e tristeza. As pedras que estão sob a energia desse arcanjo são todas as gemas de tonalidades verde e as reluzentes gemas amarelas.Use uma pedra em tom verde como pingente para ativar o chakra cardíaco e as células do seu corpo. E, para ativar a memória, imagine essa cor ativando suas células cerebrais. Ficam também lindas nos acessórios.

Para os anjos que estão sob a hoste do impetuoso arcanjo Miguel, aquele que nos livra de todas energias nefastas, aconselha-se usar tons de azul anil, azul claro e os tons alaranjados, dourado e vermelho, além das reluzentes gemas amarelas, agregadas à força desse arcanjo, e as vermelhas, simbolizando a força do fogo. Já a poderosa pedra lápis-lazuli simboliza a poderosa luz da sua espada e a força espiritual.

Enfim, todas as gemas coloridas que fazem conexão a cada Mentor Angelical dão um toque especial na combinação incrível e cheia de requinte em seus designs,fazendo uma junção maravilhosa no mix de cores em pulseiras, colares, brincos, anéis e pingentes, deixando nosso look com fluxos de energias auspiciosas.

CONHEÇAM ALGUMAS FRAGRÂNCIAS FLORAIS QUE ATRAEM ESSES SERES ALADOS.

Jasmim, rosa e mel são considerados aromas especiais dos anjos da guarda. Patchouli, ylang-ylang, canela, flor de laranjeira atraem os anjos dos relacionamentos. Sândalo, lavanda e alfazema atraem os arcanjos. Portanto, quando desejar trazer energias angelicais para junto a si ou ao espaço, deve-se cercar de flores, queimar incensos, velas perfumadas ou borrifar aromas perfumados no ar.

Enfim, se sentir que certa cor ou fragrância poderá atrair anjos específicos para o que necessita, traga essa cor e fragrância para o seu dia a dia. Através dessas pequenas dicas vai descobrir como atraí-los para sua vida, trazendo leveza e ajudando a transformar qualquer look, desde o clássico até ao sofisticado. Assim, eles irão partilhar com você segredos que lhes ensinarão como driblar os inconvenientes que nos bombardeiam, causados pela tensão da vida moderna e pelo nosso eterno corre-corre.

