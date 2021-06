Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Olá, amigos leitores!

Em comemoração ao Dia dos namorados, vamos conhecer a junção das almas gêmeas, companheiras e carmicas. Fiquem ligados(as) na Coluna Fluidos Positivos, do próximo sábado (12), para conhecerem as magias do Arcanjo Haniel e seus anjos cupidos, para lhes auxiliar na busca da tão sonhada alma gêmea ou companheira.



Um dos questionamentos mais complexos entres duas pessoas é sobre relacionamento. Um casamento pode ser coroado de cumplicidade, felicidade e companheirismo ou pode aprofundar-se no desencontro e na infelicidade. E, neste vaivém sentimental, estão a união das almas reencarnadas no plano material.

E cada alma pode ter um ciclo evolutivo ou às vezes nenhum. Tudo depende do seu livre-arbítrio. Mas, nessa fase de evolução, todas elas estão à procura de um(a)parceiro(a) ideal ou a tão sonhada alma gêmea.

Não existe regra concreta para definir um encontro da tão sonhada alma gêmea, mas vale acreditar que talvez em algum lugar desse imenso Universo exista uma alma generosa, pura, serena, companheira e compreensiva à sua espera...

AS DEFINIÇÕES DE CADA ALMA:

"Talvez você esteja com sua alma gêmea ou com sua alma companheira ou até com sua alma cármica e nem saiba..."

ALMAS GÊMEAS

Neste relacionamento não existem mágoas ,frustrações, os desentendimentos são pouquíssimos e as crises são passageiras. A atração física fica em segundo plano, dando prioridade aos dotes intelectuais e espirituais.

Com o passar dos anos, essa cumplicidade tende a ficar cada vez mais sólida, só se desfazendo com a passagem espiritual de algumas das partes.

ALMAS COMPANHEIRAS

São aquelas que se unem com o mesmo propósito, aprendendo as mesmas lições a fim de se aperfeiçoarem cada vez mais.

Esse tipo de relacionamento geralmente está repleto de equilíbrio, mesmo que tenha alguns altos e baixos.

ALMAS CÁRMICAS

Este tipo de relacionamento está em grande escala na terra, indo recheado de brigas, ódios, ciúmes, posse, traição, agressões e, muitas vezes, culminando com um final trágico.

Geralmente, nesse tipo de relacionamento a pessoa faz de tudo para que o outro seja dependente dela, não tendo voz ativa para nada. Infelizmente, a pessoa fica na sombra do outro(a),e se acomoda com a situação.

Quando um relacionamento desse tipo se desfaz se deve ao término do ciclo cármico de ambas as partes, Para que haja equilíbrio neste relacionamento, primeiro tem que dar prioridade na evolução divina para ampliar a harmonia e o amor.

Também valorizar as qualidades de cada um e deixar as mágoas de lado, pode dar um bom resultado para ambos.

Outro fator que pode ser primordial é procurar ajuda através da terapia de casais ou o aconselhamento de um sacerdote, pastor ou um familiar.

Não podemos nos esquecer que família representa o afeto, a união e o amor entre as pessoas que vivem em um mesmo lar. Portanto, esse vínculo tem que ser estruturado para que os filhos não se percam ou sigam os mesmos caminhos.

Assim, mesmo que encontremos uma escuridão no final do túnel, onde sempre há um raio de sol iluminando a nossa caminhada.

*Não percam as dicas da próxima edição, sobre o "Dia dos Namorados".