Textos bíblicos - Quem foi Caifás?

QUEM FOI CAIFÁS? De acordo com os textos bíblicos, a mando deste sacerdote, Jesus foi preso pelos soldados romanos no Jardim das Oliveiras e com ajuda de Judas Iscariotes foi levado para o Conselho dos Sacerdotes para ser interrogado.

Sendo esbofeteado com as vestes rasgadas e levado ao governador Pilatos para ser julgado. Vejam na Bíblia Sagrada no Novo Testamento, em João 18 vers. 19.



