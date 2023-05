Da Redação

Dando continuidade à publicação anterior, veja algumas sugestões de sinos dos ventos para colocar em sua moradia:

Bambu - são usados, principalmente, na prática budista, com maneiras de trazer paz e energia poderosa da terra.

Metal - com cinco cânulas abertas, o ar entra e sai dele, fazendo com que o "Chi" se movimente.

Pedras coloridas ou cerâmica - são lindos e adeptos com o design decorativo.

Tons azuis - são usados em quartos de pessoas hiperativas. Eles trazem a energia do relaxamento através do som suave e da cor azul.

Tons amarelo, laranja ou vermelho - são utilizados em quartos de pessoas depressivas e enfermas. São usados também para ativar a prosperidade.

Bronze ou dourado - são usados para atrair fama, sucesso e ativar a parte financeira (ótimos para estabelecimentos comerciais).

Onde devem ser colocados?

Sempre em áreas onde há corrente de ar, pois através do vento, vibram seus acordes sonoros e suaves, como nas janelas, sacadas, portas, jardins ou pendurados em árvores.

Evite usá-los como acessórios de decoração em ambientes fechados, sem nenhuma corrente de ar. Eles não terão nenhuma utilidade.

No geral, a prioridade dos sinos no Feng Shui é de usar sua energia vibratória para melhorar a qualidade do "Chi" em um espaço, trazendo equilíbrio e harmonia.

Viu como é bem simples utilizar os sinos dos ventos em casa, no escritório ou na empresa?

Agora escolha o mais bonito e coloque em seu espaço. Só há um porém! Evite os sons estridentes para não atrapalhar as pessoas e espantar as boas energias.