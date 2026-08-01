No Feng Shui, alguns símbolos posicionados de forma consciente nos ambientes ajudam a reforçar intenções positivas e a criar uma atmosfera de equilíbrio e bem-estar.

Peixes - Os peixes são símbolos de abundância, riqueza e prosperidade. Uma das representações mais conhecidas é a de um cardume formado por oito peixes coloridos e um totalmente preto. Os oito peixes coloridos representam prosperidade, sucesso, crescimento e boas oportunidades. Já o peixe preto representa proteção e liderança, conduzindo e protegendo o cardume. As carpas também simbolizam prosperidade e abundância, em especial as coloridas. Locais para atrair essas energias: em restaurantes, entradas internas dos imóveis e tanques onde a água cai suavemente, além de quadros ou objetos decorativos.

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Fênix - A fênix, conhecida por renascer das cinzas, é símbolo de transformação, superação e força diante das dificuldades. No Feng Shui, ela representa a capacidade de recomeçar após um período desafiador. Imagens da fênix podem ser colocadas em escritórios, salas ou em ambientes dedicados a projetos e novos ciclos.

Casal de elefantes - Representam força, sabedoria, estabilidade e proteção familiar. Quando aparecem juntos, simbolizam uma união construída com respeito e companheirismo. Podem ser colocados na sala, no hall de entrada ou em local de convivência familiar.

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Pinheiro - O pinheiro é considerado um dos símbolos mais fortes de longevidade e resistência, por permanecer verde mesmo durante o frio intenso. No Feng Shui, ele simboliza vida longa e saudável. Pode ser representado por meio de plantas, pinturas ou objetos decorativos. É também uma escolha para jardins, varandas e espaços destinados ao descanso.

Bambu - O bambu simboliza crescimento, saúde, prosperidade, resistência e sorte. Pode ser colocado em salas, escritórios, recepções e locais de trabalho.

Casal de gansos - Eles são importantes símbolos de amor, fidelidade, união e parceria. Por isso, são indicados para pessoas que desejam fortalecer uma relação existente ou abrir espaço para a chegada de um novo amor. Podem ser colocados no quarto, como um casal em forma de objetos decorativos.

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Borboletas - Quando estão juntas, estão associadas ao amor, à harmonia, à alegria e à transformação. Podem aparecer em quadros, papéis de parede, objetos decorativos ou detalhes delicados no quarto.

Tigres - O tigre é o símbolo de coragem, força e determinação. Pode ser colocado em escritórios, salas de reunião de trabalho ou em ambientes relacionados à liderança. Deve-se evitar colocá-lo no quarto, onde se busca mais tranquilidade e acolhimento.

Budas - Existem vários tipos de budas:

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• Sorridentes: Conhecidos como o Buda da felicidade. Local ideal: bem visível na sala.

• Com moedas ou sentados sobre várias moedas: Esse Buda está relacionado à prosperidade financeira, à abundância e à chegada de boas oportunidades. Esse símbolo é muito utilizado em empresas, comércios e locais onde são realizadas atividades financeiras.

• Buda carregando um saco nas costas: Simboliza abundância e prosperidade.

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No Feng Shui, os símbolos não apenas decoram; eles direcionam intenções, despertam energias e fortalecem aquilo que desejamos atrair, transformando o ambiente em um verdadeiro convite para a sorte, para o equilíbrio e para que as boas oportunidades permaneçam.









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