Mesmo que o Setembro Amarelo tenha sido o ápice sobre o assunto, este é um tema que se arrasta por séculos e está presente ao longo da história da humanidade em todas as culturas e classes sociais.



Sendo algo que pode acometer qualquer pessoa que não tenha firmeza perante os percalços da vida.

Infelizmente, a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio, seja devido à depressão, ao desemprego, ao álcool, relacionamento afetivo e outras causas.

Segundo Organização Mundial da Saúde, a Guiana, localizada no litoral norte da America do Sul, é o país com maior número de suicídio no mundo, fazendo 100 mil vítimas por ano.

Depois, vem a Coreia do Norte, com mais de 10 mil norte-coreano se suicidando, devido à política rígida.

A seguir, está a Coreia-do Sul, mesmo sendo famosa pela sua tecnologia, também está no ranking nessa tragédia.

O Brasil ocupa o oitavo lugar e acomete muitos jovens todos os anos.

QUAL É A VISÃO ESPÍRITA SOBRE O SUICÍDIO:

Segundo o espiritismo, a ideia de quem vai cometer tal ato é mera ilusão, pois a vida continua e só Deus tem o direito de findá-la.

Além do ressentimento e mágoa de quem cometeu tal ato, vem o horror de ver anos seu corpo em estado de decomposição

Depois de um certo tempo, são encaminhados para o Vale dos Suicidas ou Umbral.

Portanto, se você está pensando em tirar sua própria vida ou conhece alguém que tenha essa intenção: PROCURE AJUDA.

>Centro de Atenção Psicossocial

>Unidade Básicas de Saúde

>SAMU pelo telefone 192

>Centro de Valorização da Vida - ligação gratuita 24 horas. Ligue 188.

Procure ajuda de um bom profissional na área da psiquiatria.