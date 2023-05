Da Redação

De acordo com os princípios do Feng Shui, certas características do ambiente podem afetar o fluxo de energias de forma positiva ou negativa. E, quando se fala em quinas no contexto do Feng Shui, normalmente está se referindo a elementos afiados ou setas envenenadas.

Esses elementos são considerados prejudiciais porque acredita-se que eles possam perturbar o fluxo suave do "chi" e causar uma energia agressiva ou desestabilizar o ambiente e as pessoas que estão constantemente em suas direções.

Acredita-se que se houver quinas nos quartos, nos móveis ou nas paredes e que apontem em direção aos ocupantes, pode prejudicar o sono ou criar conflitos.

CURAS PARA CRIAR UM AMBIENTE HARMONIOSO E EQUILIBRADO:

Plantas são eficazes na direção delas,em especial as de folhas redondas,a fim de desviar o fluxo negativo.

Esculturas, luminárias, posicionamento de móveis ou divisórias, para bloquear ou disfarçar as quinas, criando uma barreira.

O uso de cristais amarrados com fios transparentes, fixados nas quinas, com cola potente, atua como amplificador ou transmissor

de energias positivas.

Os cristais mais indicados são os redondos, como o quartzo rosa (pedra dos bons relacionamentos) ou ametista (pedra transmutadora).

Para se ter mais eficácia ,o ideal é consultar um especialista em Feng Shui qualificado,que poderá avaliar o ambiente específico e oferecer orientações adaptadas às suas necessidades individuais.

VAMOS COMEÇAR A OBSERVAR NOSSO AMBIENTE PARA VER SE NÃO ESTAMOS SENDO ATINGIDOS POR SETAS ENVENENADAS.