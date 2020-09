Segunda-feira: dia consagrado ao Arcanjo Gabriel - TNOnline

Continua após publicidade

SEGUNDA- FEIRA: DIA CONSAGRADO AO ARCANJO GABRIEL."ANJO DA HUMANIDADE,DA ANUNCIAÇÃO,DO NASCIMENTO,DA RESSURREIÇÃO E DAS BOAS NOTÍCIAS..."

Gabriel tocou a trombeta e um som fino e límpido, de timbre perfeito e delicadeza cristalina,encheu o Universo até a estrela mais distante...tão fino como a linha que separa o passado do futuro."

Gabriel, foi o único anjo, que teve à missão mais importante da história da humanidade:o nascimento do Mestre Jesus,que veio com a finalidade,de semear o Evangelho aos filhos de Adão e Eva.Os primeiros pais da humanidade.Um fato bem interessante,que ocorre com a intercessão desse arcanjo;é na gravidez.

Sempre chega perto do bebê, durante os nove meses de formação no ventre materno.Talvez seja por isso,que ele recebe as características de:"cegonha angelical".Sua figura aparece sempre ajoelhada diante da Virgem Maria,ofertando-lhe um lírio; em sinal de pureza.Geralmente essas espécies de flores são muito requisitadas nas decorações, das cerimônias nupciais.

Ele é considerado o Senhor das fases da lua,das flores brancas, em especial do lírio perfumado e das marés. As pedras que recebem sua proteção são: pedras da lua, as lindas e charmosas pérolas e os energizantes diamantes.

Para deixar essas pedras com certo requintes,(excluindo as pérolas),um filete em prata no design,irão deixá-las lindas e repletas de energias deste arcanjo. No vestuário de hoje as roupas brancas, azuis claríssima e os tons pratas estão sob a orla deste arcanjo. Oração de hoje é a Ave - Maria (às 18 horas ).

Faça seus pedidos e a seguir essa poderosa prece,a qual ele agraciou a Imaculada Virgem Maria.Nas noites de lua crescente ou cheia, a energia de Gabriel, está mais acentuada. Essa fase lunar é ótima para seus pedidos. Ele auxilia na parte da esterilidade, gravidez e união familiar.

CONHECIMENTO: Gabriel sempre esteve junto a Jesus. Desde o nascimento,no Jardim das Oliveiras.Local onde Mestre estava em sofrimento,sabendo que iria ser traído por Judas Iscariotes e preso a mando dos sacerdotes.Junto a cruz,e na lápide,onde o corpo de Jesus estava,após sofrer as maiores atrocidades por nós.Quando vemos a maravilhosa figura de Gabriel,tocando uma trombeta;ele está anunciando o juízo final.

PEDIDO: que Gabriel, neste dia, nos proteja desse vírus nefasto, que está ceifando milhares de vidas. Amém!

