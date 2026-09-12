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Santuários em homenagem a São Miguel Arcanjo

Eles estão em diversas partes do mundo e são locais de devoção

Escrito por Da Redação
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Santuários em homenagem a São Miguel Arcanjo
Autor Foto: IA

Existem, em diversas partes do mundo, belíssimos santuários dedicados a São Miguel Arcanjo. Lugares que atravessam os séculos como testemunhos de fé, proteção e esperança.

São templos, grutas e montanhas, que recebem todos os anos milhares de peregrinos em busca da intercessão daquele que é reconhecido como o grande defensor do povo de Deus. Entre todos esses lugares sagrados, destaca-se o célebre santuário no Monte Gargano, localizado no sul da Itália.

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Segundo a tradição cristã, foi nesse lugar que São Miguel apareceu, no final do século V, e declarou que a própria gruta havia sido escolhida e consagrada por ele.

Por essa razão, o santuário é conhecido como a "Basílica Celeste", sendo consagrado pelo próprio arcanjo. Este local tornou-se até hoje um dos mais importantes centros de peregrinação, onde os fiéis relatam força espiritual e cura.

Outro lugar extraordinário é o Mont-Saint-Michel, na França, erguido sobre uma pequena ilha rochosa cercada pelas águas quando a maré sobe. Com o passar dos séculos, o Mont-Saint-Michel tornou-se um dos maiores símbolos da fé cristã na Europa, e um dos destinos de peregrinação mais conhecidos do mundo.

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LEIA MAIS: Conhecendo os símbolos dos três arcanjos

Na Itália, também merece destaque o santuário de São Miguel Arcanjo, no Monte Pirchiriano, conhecido como Sacra di San Michele, construído no alto de uma montanha.

Esses santuários, e tantos outros, fazem parte de uma antiga rota de fé, conhecida como a Linha Sagrada de São Miguel.

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No Brasil, a devoção a esse arcanjo também cresce de maneira extraordinária. Basta vermos a cidade chamada São Miguel, no interior do Estado de São Paulo, onde está sendo construído um grandioso complexo religioso, inspirado no santuário do Monte Gargano da Itália. O projeto contará com uma Igreja, espaço para oração e peregrinação, além de uma monumental imagem de São Miguel Arcanjo, com cerca de 70 metros de altura, muito mais alta do que a imagem do Cristo Redentor do Rio de Janeiro.

Assim, da misteriosa gruta do Monte Gargano no sul da Itália, às alturas do Mont-Saint-Michel na França e ao interior do Brasil, a presença desse emissário de Deus permanece viva na história e no coração dos fiéis.

Nota: Para maior conhecimento desses santuários, veja meu terceiro livro: São Miguel Arcanjo - Anjo da Luz Divina e Destruidor das Trevas. Disponível nas Livrarias Curitiba e site. (Autora paranaense - Lilian Marçal de Oliveira)

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devoção religiosa fé cristã Linha Sagrada de São Miguel peregrinação santuários históricos São Miguel Arcanjo
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