Depois de cuidarmos da cozinha, onde nutrimos a vida, e da sala de jantar, espaço de união e celebração familiar, chegou o momento de voltarmos nosso olhar para um dos ambientes mais especiais da casa: a sala de estar.

Considerada o verdadeiro cartão de visitas do lar, sendo o primeiro abraço que oferecemos a quem chega. É nela que recebemos amigos, compartilhamos boas conversas, criamos lembranças felizes com os amigos.

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Algumas sugestões preciosas do Feng Shui para este local

Sempre que possível, posicione o sofá voltado para a entrada principal da sala, como que dando boas-vindas para quem chega. Outro cuidado são os excessos de elementos, que podem deixar esse espaço com energias bloqueadas.

Uma sala harmoniosa não precisa estar repleta de móveis e objetos para ser bonita. Escolha móveis proporcionais ao tamanho do ambiente.

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Valorize a iluminação com abajures, almofadas, mantas delicadas para dar vida ao sofá, tapetes aconchegantes, plantas saudáveis para criar uma atmosfera unida à natureza.

AS PAREDES CONTAM HISTÓRIAS

No Feng Shui, as imagens que escolhemos para decorar nossa casa possuem um significado positivo ou negativo. Por isso, dê preferência a quadros e telas que transmitam alegria, serenidade, beleza e boas energias.

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Sugestões: paisagens floridas, jardins exuberantes, natureza, flores delicadas ou telas de pintores famosos que despertam sentimentos positivos. Evite, sempre que possível, pinturas que representem solidão, tristeza, sofrimentos, tempestades ou situações de conflitos. A proposta é que nossos olhos encontrem beleza e paz.

Uma reflexão delicada sobre fotografias e lembranças

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Outro ensinamento dessa filosofia chinesa diz respeito à exposição de fotos de entes queridos que já partiram. Isso não significa esquecer aqueles que amamos e não depende de uma foto exposta na parede. Podemos guardar essas imagens com carinho em álbuns especiais, caixas de recordações ou pequenos espaços reservados para memórias afetivas.

Outra dica preciosa é evitar o exagero de móveis e a quantidade de objetos de decoração. Mais do que móveis bonitos ou uma decoração sofisticada, a sala de estar deve estar preparada para receber convidados especiais e encontros inesquecíveis.

Que neste Natal e no novo ano estejamos preparados não apenas para receber convidados, mas também para acolher boas notícias e momentos inesquecíveis.

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