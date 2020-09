SÁBADO, DIA CONSAGRADO A ENERGIA DO ARCANJO CASSIEL - TNOnline

Continua após publicidade

SÁBADO, DIA CONSAGRADO A ENERGIA DO ARCANJO CASSIEL- ANJO DA MISERICÓRDIA E DAS LÁGRIMAS.

Ele trabalha com resquícios negativos de vidas passadas não resolvidas.

Para receber a energia deste arcanjo use hoje roupas de tonalidades em tons lilás e rosa.

Ás 18 horas (hora da Ave Maria)

Faça com fé a seguinte prece, pedindo a este poderoso arcanjo, que tire do seu corpo espiritual, todos resquícios negativos que estão lhe atrapalhando.

Essa intercessãopoderá ser feitas todos os sábados,sempre no mesmo horário.

***

PRECE.(faça com fé)

Arcanjo Cassiel, eis-me aqui a teus pés,para pedir-te que continue sempre abençoando meus dias e, minha caminhada na terra.Faça com que através do seu amor,eu afaste as recordações do passado, vivendo intensamente o presente.

Não me deixe ser uma pessoa egoísta e que eu enxergue sempre as necessidades dos outros.

Não me desampare.

Faça com que eu seja forte e com uma fé inabalável.

Amém.

***

>Este maravilhoso arcanjo está agregado a hierarquia dos Anjos Tronos. São considerados os anjos mais belos e estão ao lado do Trono de Deus.