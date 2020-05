Primeiro domingo de maio

03 DE MAIO - PRIMEIRO DOMINGO DO MÊS

TODO PRIMEIRO DOMINGO DO MÊS; MIGUEL E SEUS ANJOS DO RAIO AZUL ...DE PROTEÇÃO,PODER DIVINO E FÉ,FICAM PRÓXIMOS DO PLANETA TERRA,A FIM DE TIRAR AS ENERGIAS DENSAS E TREVOSAS QUE O ENVOLVEM.

ESSA CONEXÃO TEM INICIO ÀS DEZ HORAS DA MANHÃ,

E SE ESTENDE ATÉ AO MEIO DIA.

****

Portanto vamos nos unir a esses Seres Angelicais,para que limpem o Planeta Terra das energias obscuras,das doenças,dos carmas de gerações passadas e das atuais.

E que aniquilem esse inimigo invisível Covid -19,que está ceifando milhares,e milhares de almas,e revolucionando o mundo.

É hora de pedirmos também,que haja paz e harmonia no mundo,em especial com aqueles que governam as nações.

***

>OPCIONAL:

Uma vela palito - na cor azul (cor do Raio de Miguel)

Fósforo

Incenso arruda ou sândalo(fragrâncias ligadas a energia de Miguel)

Um copo com água.(para limpar as energias densas do local)





>PROCEDIMENTO:

Em primeiro lugar,escolha um local tranquilo,e em estado meditativo,segure a vela em suas mãos e coloque três gotas de azeite,ou óleo de lavanda,A seguir,inspire e expire profundamente várias vezes.

Acenda a vela e o incenso e ofereça ao Arcanjo Miguel e aos seus Anjos do Raio Azul,ao seu anjo guardião e a Divina Presença do Criador,para que lhe prestem auxílio e proteção neste processo.





A seguir fale com fé o seguinte:





"Querido Arcanjo Miguel e seus Anjos da Luz,Azul,que através do círculo de proteção,fé e energia divina,envolva o Planeta Terra.

Que esse campo de energia magnética,deixe-o totalmente limpo e iluminado com força poderosa do Raio da Luz Azul .

Que a Terra,e seus habitantes,sejam protegidos das energias trevosas que estão querendo tomar frente.

Abro espaço para que o Universo realize o que peço,e sele agora meus pedidos em nome do Grande Anjo do Senhor...Miguel.

E assim está feito! No amor e na luz.

Obrigado(a),obrigado(a),obrigado(a)

Amém.





OBSERVAÇÃO:





>Deixe a vela queimar até ao fim.

>Apenas tome cuidado no local onde serão acesos a vela e o incenso.





NOTA:

Tanto o incenso como a vela,devem ser acesos com fósforo(para receber a poderosa energia da Natureza e da Terra).

.Ao lado direito do incensário e da vela,coloque um copo com água,com o intuito de limpar as energias do local.(depois do ritual jogue a água fora)

O ideal antes do ritual tomar uma ducha e usar roupas confortáveis e claras.