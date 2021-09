Da Redação

Primavera: um show de cor e delicadeza nesta estação

"Podem cortar todas as flores, mas jamais impedir a primavera de vir." (Pablo Neruda, poeta chileno).

Jamais o vil predador, que devasta nossas matas, irá impedir a força natural das folhas, dos caules, das pétalas, das flores, do brotar, da polinização e do despertar da procriação da fauna. A natureza tem um forte vínculo de aliança com a nossa "Mãe Terra" que jamais pode ser quebrado. Por isso a estação mais bela do ano merece ser saudada por representar o despertar da vida, das cores, do perfume, da beleza e magia.

Para dar as boas-vindas à Primavera, que tal conhecer algumas espécies, que são verdadeiras propagadoras das boas energias em qualquer espaço?

Confira a seguir algumas opções de flores e plantas base da filosofia milenar chinesa do Feng Shui, que atraem fartura, harmonia e dissipam as más vibrações.

>Flores amarelas: estimulam o raciocínio e a sabedoria. Por ser uma flor muito otimista é ótima para animar pessoas deprimidas ou que estejam passando por uma situação difícil. Ficam lindas se colocadas em cachepôs ou vasos agrupados na bancada da pia ou peitoril da janela, ou mesmo em um local que queira ativar a memória, como sala de estudos e biblioteca.

>Flores vermelhas: a cor tem a principal função de transmitir força, paixão e alegrar qualquer ambiente. Se o desejo for entrelaçar seu coração com alguém, um ramalhete com rosas vermelhas é uma dica perfeita.

>Violetas: linda e cheia de graça, essa espécie traz uma sensação de alegria e suavidade. Reequilibra as energias dos ambientes e pode ser colocada em qualquer parte da casa ou local de trabalho. As de tonalidade rosa estimulam a parte amorosa. Use-as aos pares nos locais em que você mais fica; as lilás tem a função de transmutar energias negativas em positivas. Já as azuis estão ligadas à espiritualidade.

>Flores de tonalidade rosa: denotam romantismo, amor, união e harmonia.

Arranjos dessa tonalidade, ou simplesmente vasos colocados na sala de jantar ou no quarto do casal, atuam diretamente nas emoções. Só há um porém: no quarto devem ser retiradas antes do sono noturno, pois geralmente as plantas expelem muito gás carbônico à noite, sendo extremamente prejudicial a nossa saúde.

>Flores brancas: a presença dessa cor aumenta a sensação de paz e aconchego, além de purificar o ambiente. Há uma infinidade de flores dessa tonalidade, porém as que garantem mais proteção, paz e limpeza energética são os lírios da paz.

Ficam lindos! Tanto as espécies grandes como as minis em vasos de cerâmicas, independente do local. Mas um lugar especial para colocá-las é perto de computadores e aparelhos eletrônicos, funcionando como neutralizadores dos efeitos nocivos transmitidos por estes aparelhos. Outro local que se recomenda são os banheiros, o espaço mais negativo da casa por concentrar muitas energias saturadas.

>Orquídeas: belíssimas e delicadas, elas simbolizam beleza pela sua feminilidade e sensualidade. Suas pétalas aveludadas e sua variedade de cores iluminam nossos olhos com sua inebriante beleza. Ao olhar para seu formato, podemos ver a figura de um órgão do corpo feminino.

E justamente por ser uma planta feminina deve ser colocada em consultório ginecológico ou local de trabalho onde há muita energia masculina, sempre unidas com antúrios que são plantas masculinas.

CONCLUSÃO:

No meio dessas cores que nos deslumbram, também estão inseridas as folhagens que, com seu tom verde orvalhado, vindo do processo da clorofila, mostram a atitude sábia da natureza. Nesse universo de espécies de flores e plantas, algumas são poderosas e muito usadas na filosofia do Feng Shui,

em especial as plantas que crescem para o alto, simbolizando a ascensão do local.

>Bambu: muito usado pelos chineses com objetivo de purificar o ambiente e atrair sorte nos negócios.

>Árvore da felicidade: este tipo de planta deve unir as espécies macho e fêmea e é ideal para atrair felicidade, união e harmonia. Se usadas nas entradas da casa trazem vibrações auspiciosas.

>Rafis: atraem fama, sucesso e pureza. São ideais para as áreas internas.

Poderíamos aqui citar uma infinidade de espécies que agregam todo o frescor da estação das flores ou de uma floresta que podem fazer parte do nosso dia a dia, deixando-nos mais energizados, mas por menor que seja o ambiente sempre é possível dedicar um cantinho para acomodar um vaso de plantas, garantindo assim todas as boas energias que delas vão emanar.

Independente da estação, espalhar flores e plantas pelos ambientes é uma maneira criativa de ficar mais próximo da natureza, além do encanto especial que nos proporcionam e dão proteção aos ambientes. Sem contar o fluxo de energia e perfume no ar.