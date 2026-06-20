Prece de proteção
Quando fazemos essa oração com fé, todo mal, inveja, feitiçaria, mentiras e traições retornam ao seu lugar de origem
Que nenhuma arma forjada contra mim prospere.
Que nenhuma força obscura encontre passagem onde eu habito.
Que toda energia contrária seja desfeita, anulada e devolvida à sua origem, sem tocar minha mente, o meu corpo, meu espírito e minha família.
O que não é da minha evolução, não entra.
O que veio para me destruir, se desfaça diante da minha luz.
Que minha mente seja protegida.
Que meu coração seja protegido.
Que meus filhos sejam protegidos.
Que meus netos sejam protegidos.
Que meus caminhos sejam protegidos.
Nada que não seja para o bem me alcance.
Em nome da luz, da fé e da proteção, eu (fale seu nome de batismo), sigo coberto pela fé, armado de luz.
Que nenhuma força me alcance, nenhuma sombra me domine.
Que nenhuma força contrária permaneça.
Estou coberto, guardado e protegido.
Está feito e selado em nome do Senhor e dos seus anjos.
"Quando fazemos essa oração com fé, todo mal, toda demanda, inveja, feitiçaria, mentiras e traições retornam ao seu lugar de origem. Infelizmente, ainda existem nesse mundo, corações tomados pela maldade, mentes obscurecidas, tentando sorrateiramente lançar sombras sobre a vida de quem está na luz.
Mas nenhuma força contrária é maior do que a proteção divina e angelical.
Onde há fé e oração, há livramento.
E onde Deus e seus habitam, o mal não permanece.