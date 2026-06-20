Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Que nenhuma arma forjada contra mim prospere.



Que nenhuma força obscura encontre passagem onde eu habito.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Que toda energia contrária seja desfeita, anulada e devolvida à sua origem, sem tocar minha mente, o meu corpo, meu espírito e minha família.

O que não é da minha evolução, não entra.

O que veio para me destruir, se desfaça diante da minha luz.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Que minha mente seja protegida.

Que meu coração seja protegido.

Que meus filhos sejam protegidos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Que meus netos sejam protegidos.

Que meus caminhos sejam protegidos.

Nada que não seja para o bem me alcance.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em nome da luz, da fé e da proteção, eu (fale seu nome de batismo), sigo coberto pela fé, armado de luz.

Que nenhuma força me alcance, nenhuma sombra me domine.

Que nenhuma força contrária permaneça.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estou coberto, guardado e protegido.

Está feito e selado em nome do Senhor e dos seus anjos.





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Quando fazemos essa oração com fé, todo mal, toda demanda, inveja, feitiçaria, mentiras e traições retornam ao seu lugar de origem. Infelizmente, ainda existem nesse mundo, corações tomados pela maldade, mentes obscurecidas, tentando sorrateiramente lançar sombras sobre a vida de quem está na luz.

Mas nenhuma força contrária é maior do que a proteção divina e angelical.

Onde há fé e oração, há livramento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

E onde Deus e seus habitam, o mal não permanece.