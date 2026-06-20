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FLUÍDOS POSITIVOS

Prece de proteção

Quando fazemos essa oração com fé, todo mal, inveja, feitiçaria, mentiras e traições retornam ao seu lugar de origem

Escrito por Da Redação
Publicado em 20.06.2026, 10:35:36 Editado em 18.06.2026, 10:41:17
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Prece de proteção
Autor Foto: Divulgação

Que nenhuma arma forjada contra mim prospere.

Que nenhuma força obscura encontre passagem onde eu habito.

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Que toda energia contrária seja desfeita, anulada e devolvida à sua origem, sem tocar minha mente, o meu corpo, meu espírito e minha família.

O que não é da minha evolução, não entra.

O que veio para me destruir, se desfaça diante da minha luz.

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Que minha mente seja protegida.

Que meu coração seja protegido.

Que meus filhos sejam protegidos.

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Que meus netos sejam protegidos.

Que meus caminhos sejam protegidos.

Nada que não seja para o bem me alcance.

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Em nome da luz, da fé e da proteção, eu (fale seu nome de batismo), sigo coberto pela fé, armado de luz.

Que nenhuma força me alcance, nenhuma sombra me domine.

Que nenhuma força contrária permaneça.

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Estou coberto, guardado e protegido.

Está feito e selado em nome do Senhor e dos seus anjos.


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"Quando fazemos essa oração com fé, todo mal, toda demanda, inveja, feitiçaria, mentiras e traições retornam ao seu lugar de origem. Infelizmente, ainda existem nesse mundo, corações tomados pela maldade, mentes obscurecidas, tentando sorrateiramente lançar sombras sobre a vida de quem está na luz.

Mas nenhuma força contrária é maior do que a proteção divina e angelical.

Onde há fé e oração, há livramento.

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E onde Deus e seus habitam, o mal não permanece.

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afirmação de segurança energia positiva Fé e Espiritualidade FLUÍDOS POSITIVOS LILIAN MARÇAL luz divina oração de proteção prece proteção espiritual
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