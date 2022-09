Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Olá, amigos e leitores! Bem-vindos ao mundo dos anjos!

continua após publicidade .

Rezamos a Oração a São Gabriel Arcanjo para que o Arcanjo Gabriel esteja sempre conosco, nos protegendo e nos mantendo firmes no caminho da fé em Deus.

Assista o vídeo "Poderosa Oração de São Gabriel" no YouTube e aprenda a rezar esta oração para pedir a intercessão do Arcanjo Gabriel em todas as áreas da sua vida.

continua após publicidade .

Veja:

null - Vídeo por: Reprodução