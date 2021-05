Continua após publicidade

Desde que o mundo é mundo, as gemas coloridas fascinam o homem por sua beleza, seu mistério e o poder de equilíbrio do corpo e da alma. Instrumentos de cura, poder e conexão com o divino, através de infinitas formas, cores, texturas e tamanho, os cristais podem ser usados para estimular pontos específicos do corpo, quando seu uso obedece a teoria hindu dos chakras.

O que são os chakras? São rodas ou centros de forças e energia que giram para o interior do nosso corpo, com a finalidade de equilibrar nossa aura ,que seria o campo sutil que envolve nosso corpo e todos os órgãos internos. Existem milhares de pontos energéticos espalhados pelo nosso corpo, mas apenas sete deles são mais desenvolvidos e conhecidos como chakras principais ligados entre si, como dutos de energias.

Quando um chakra está enfraquecido, outro tenta suprir sua deficiência até sobrecarregar-se, enfraquecendo e aumentando ainda mais a desarmonia dos outros. Aí ocorre no físico o aparecimento de uma série de doenças.

Essas vórtices sutis são alimentadas e recarregadas energeticamente por um cristal colorido, um mantra, cromoterapia(energia das cores) e pelo prana puro que respiramos exalados das plantas e da pura energia do sol.

CONHEÇA CADA CHAKRA DO CORPO SUTIL:

>Primeiro Chakra raiz ou básico - localizado na base da coluna, situado entre o cóccix e os órgãos sexuais. Este chakra está ligado à força da terra, aos nossos instintos de sobrevivência, ânimo e equilíbrio.

Quando ele está desequilibrado, traz desânimo, medo e conflitos internos. Ao ativá-lo, ajuda a ter os pés no chão, viver o presente com ânimo e alegria. Para energizá-lo, cristais em tons vermelhos ou pedras em tons terra.

>Segundo Chakra sexual, um pouco abaixo do umbigo, corresponde aos ovários, próstata e testículos. Este centro só desperta na puberdade. Sendo responsável pela sexualidade, a criatividade e a energia do fogo que contém o impulso da criação e da ação. Para energizá-lo, use os cristais alaranjados

>Terceiro Chakra plexo solar, localizado na boca do estômago, está ligado ao equilíbrio emocional. Através do seu desequilíbrio, captamos energias negativas dos locais e das pessoas que nos cercam, as famosas sanguessugas de energias. Sintomas comuns são dores no estômago, fígado, mal estar e cansaço. Energize-o com pedras em tons amarelo queimado, ou fique todas as manhãs deitado de barriga para cima recebendo a energia do sol por alguns minutos. Ou coloque um tecido na cor amarela, para equilibrá-lo, quando sentir algum desconforto nessa região.

>Quarto Chakra cardíaco, localizado na região do coração e ligado ao amor. Pode ser energizado com pedras na cor rosa (quartzo rosa). Este chakra também está relacionado à saúde, para tanto use pedras nas cores verde ou uma linda pedra em forma de pingente nessas cores.

>Quinto Chakra laríngio, localizado na altura da garganta, intensifica a comunicação e respiração. A cor é o azul-claro, presente nas pedras água-marinha, topázio e lápis -lazuli. Se você tiver um evento que queira se comunicar com sucesso e se for do sexo feminino, use um lindo colar com essas pedras ou lenços como acessórios. Já para as pessoas do sexo masculino aconselha-se o uso de gravatas azuis. Os professores, escritores e profissionais da mídia podem se beneficiar usando estes acessórios com essas tonalidades.

>Sexto Chakra frontal, localizado no meio das sobrancelhas, ativando a memória, a visão, a intuição e a espiritualidade. Pedras na cor azul anil, como sodalita, lápis-lazúli, entre outras dessa tonalidade.

>Sétimo Chakra coronário, fica no topo da cabeça. Ativa a espiritualidade, a conexão com o divino e a transformação. Pedras em tons violeta ou lilás, como as poderosas ametistas.

****

OBS: o trabalho com os chakras, como pode se observar, auxilia e equilibra a energia do corpo e da mente, através das gemas coloridas, da cromoterapia(energia das cores),e também através do Reiki (energia através das mãos).

Os chakras energizados através das gemas coloridas e a energia do Reiki, devem ser realizados com auxílio de um terapeuta, conhecedor do assunto. Já o equilíbrio dessas vórtices, podem ser feitas sozinho(a), através da meditação, visualizando cada cor que o energiza. Importante ressaltar que se trata apenas de alternativas, jamais deixe de seguir as prescrições da medicina.