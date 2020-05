Para nossa reflexão

Os anjos desejam ajudar a curar-nos. Mas devemos antes, examinar primeiro nossas posturas perante nós mesmos e em nossas vidas e ver se, antes de mais nada, precisamos pedir perdão ou perdoar.

O perdão às vezes é um processo difícil... É claro que isso nem sempre é instantâneo, mas aos poucos, iremos sentir a vontade de perdoar, para que nosso coração fique livre dessa mágoa. O perdão é o "caminho angélico" que leva a cura. Quando perdoamos ou pedimos perdão, nossos anjos estão conosco de maneira especial e amorosa.

***

Se você tiver dificuldade de pedir perdão verbalmente a alguém, escreva-lhe um bilhete com seus sentimentos e compre um lindo ramalhete de flores ou outro "mimo", e envie a pessoa que você magoou e vice-versa. Outra alternativa é escrever para o anjo da guarda da pessoa para se conectar com o seu anjo, a fim de que haja um desfecho feliz.

*Outra dica é escrever para a pessoa, colocando no papel, o que houve entre ambas as partes e pedir com fé para que as "salamandras" elemental do fogo, queime todas as mágoas escritas. Depois assopre as cinzas em um local onde tenha vegetação, pedindo aos "silvos", elemental do ar, que levem todas as mágoas ali escritas.

CAUTELA

Tenha cuidado no local que você irá queimar o papel. Use fósforo para acender o papel para receber a energia da natureza e da terra.

NOTA

O terceiro parágrafo, vale para a(s) pessoa(s) que fizeram a passagem para o plano espiritual. Para cada pessoa que você pretende perdoar, use um papel em separado. Esse processo para ter mais eficácia, deverá ser realizado na lua minguante. Essa fase da lua é ideal para limpeza das energias negativas, das amarras e das limpezas das energias pesadas, tanto do nosso corpo, com banhos de descarrego, como defumação da nossa casa.