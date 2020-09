Pais que marcaram a história da humanidade - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Neste domingo (09), Dia dos Pais, vamos fazer uma sinopse da linhagem de alguns pais que se destacaram na Bíblia Sagrada,mostrando quão importante foi a participação de cada um na história da humanidade.

No livro de Gênesis,que se ocupa da origem da humanidade, começamos por Adão, nosso ancestral,que através de sua ação inconsequente no conhecido pecado da maça,oferecida por Eva,arrastou toda a humanidade ao sofrimento,à miséria e à morte.

Adão e sua esposa Eva, pivô da perdição da humanidade, depois de expulsos do Paraíso tiveram dois filhos: Caim e Abel.Infelizmente, através deles ,a degradação continuou com Caim matando seu irmão Abel,por inveja. A partir deste crime, abriram-se os portais negativo,onde matar tornou-se um ato corriqueiro,dentre outras anomalias.

Ainda em Gênesis,outra figura paterna foi Noé,o único confiável aos olhos de Deus que, amargamente decepcionado com a linhagem degradante de Adão sobre a terra, resolveu mandar o terrível dilúvio que devastou tudo por 40 dias e 40 noites.

Somente Noé,sua família, seus filhos e todo o ecossistema foram preservados na imensa Arca,construída por eles.

Mais adiante,em Gênesis, temos Abraão,outra figura paterna que também se destacou ao longo dos tempos,recebendo mais tarde de Deus a denominação de "Pai de uma grande nação".A lealdade de Abraão a Deus foi tanta que ele não pensou duas vezes em deixar sua terra, seu passado e, com sua família e o sobrinho Ló,seguir os preceitos divinos.

Abraão foi pai de dois filhos,Ismael e Isaac.O primeiro, com a escrava Agar. Naqueles tempos, quando a esposa era estéril, a escrava tinha obrigação de ter um filho com o patrão, daí nascendo Ismael. Porém, a intercessão de Deus foi tão grande que Sara, mulher de Abraão, já com idade avançada e estéril, acabou por dar à luz ao filho Isaac.

Saindo de Gênesis,nos deparamos em Êxodo,que em grego significa "saída".Neste livro,a figura principal é Moisés que com bravura venceu o Faraó,libertando seu povo da terrível escravidão. Moisés teve vários filhos, entre homens e mulheres.

Finalizando essa sinopse , uma grande figura paterna,mesmo sendo somente pai adotivo: "José de Nazaré", conhecido como José, o carpinteiro. Pai adotivo de Jesus,o qual teve influência na escolha da profissão do filho.

Mesmo sabendo que Jesus foi gerado pela intercessão do Espírito Santo,José sempre esteve presente na vida Daquele que, mais tarde, apascentaria a humanidade que Nele passou a crer.

Nesta data em que comemoramos o dia dos pais, o registro bíblico de gerações passadas presentes em nossa vida, são exemplos da importância da figura paterna na formação e orientação dos filhos, que devem valorizar seus pais, da mesma forma que os pais têm que prover a educação e ajudar a moldar a personalidade de seus filhos, para que se tornem cidadãos dignos e respeitados.

Que Deus e seus Mensageiros,cubram de bênçãos,todos os pais terrenos e aqueles que estão no plano espiritual.