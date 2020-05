Padre Paulo Ricardo de Azevedo fala sobre os anjos

O QUE O PADRE PAULO RICARDO DE AZEVEDO -SACERDOTE CATÓLICO DA ARQUIDIOCESE DE CUIABÁ(MT) - FALA SOBRE OS ANJOS...

Os anjos existem. Eles não são uma mitologia. Eles são seres reais, presentes diante da presença de Deus e da nossa presença. Apesar deles não terem um corpo físico, os anjos têm sim uma ação para agir em qualquer lugar. Os anjos são nossos companheiros, porém são maiores do que nós. Eles cuidam de nós. Deus usa os anjos para fazer milagres, pois eles são ministros dos milagres de Deus.

OS ANJOS NÃO INTERFEREM NO SEU LIVRE-ARBÍTRIO.

São Tomás de Aquino,fala da ação dos anjos.Segundo ele,os anjos não interferem na nossa inteligência e na nossa vontade. Tanto os anjos bons, como os anjos maus. Ele ainda diz que todos os seres humanos têm um anjo. Existem posições teológicas que afirmam que o anjo da guarda é dado através do batismo.Mas São Tomás de Aquino, nos diz que o anjo da guarda é um auxílio natural, dado por Deus a cada mortal.

UM ANJO PERTO DE VOCÊ.

Você tem que lembrar que tem um anjo perto de você. Então, não cometa pecado. Quando você está fechado na ação dos anjos; ao fazer isso você está frustando aquilo que Deus pediu que o anjo fizesse: "que é salvar sua alma."

QUAIS SÃO AS PALAVRAS QUE FEREM O MALIGNO ?

Quando fazemos um exorcismo, o decaído sofre e não suporta por exemplo o nome da Virgem Maria,de Jesus e do Arcanjo Miguel. O poder do maligno é limitado por Deus. Ele só age em nossa vida se dermos abertura.

UM ANJO PODE INTERCEDER POR OUTRO ANJO?

Sim, você pode pedir que seu anjo da guarda interceda (m) com o(s) anjo(s) de outra(s) pessoa(as).

O QUE DIZ SÃO TOMÁS DE AQUINO?

Segundo ainda,São Tomás de Aquino,nos diz que no céu co-reinante, ou seja, há um anjo que irá reinar conosco para sempre no céu. Assim como no inferno, nós temos o maligno que está lá só para nos atormentar e fazer com que nossa alma fique perdida e presa no pecado.

"A partir do momento em que começarmos a falar com nossos anjos, nunca mais nos sentiremos sozinhos porque sempre eles estarão conosco."

