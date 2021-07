Da Redação

Padre considerado morto devido à covid recebe revelações

Olá, amigos e leitores!

Nesta terça-feira (20), recebi esse vídeo emocionante de uma amiga através do WhatsApp e gostaria de compartilhar com vocês.

O padre Altair, de Maringá, com um quadro irreversível causado pela Covid-19, recebeu três revelações divinas, que envolvem São Miguel Arcanjo e também os arcanjos Rafael e Gabriel.

Ele é sacerdote da Arquidiocese de Maringá. "Era uma paz que nunca tive em minha vida. Eu conseguia ver meu corpo em cima da cama", contou o religioso em um emocionante depoimento. Todas as informações que tenho são da internet e estou tentando contato com o padre.

Estou escrevendo uma sinopse sobre cada anjo em minha coluna do Jornal Tribuna do Norte. Inclusive, neste sábado (24), será a vez do majestoso anjo guerreiro Miguel.

Um grande abraço a todos!

Assista: