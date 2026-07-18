Como foi visto anteriormente, o Feng Shui busca harmonizar e equilibrar os ambientes. Para essa filosofia chinesa, cada objeto, cor, aroma e disposição dos móveis tem um sentido dentro dos espaços.

Quando mantemos uma casa ou qualquer outro espaço limpo e organizado, criamos uma atmosfera acolhedora e favorável ao descanso, à prosperidade, à saúde e ao bem-estar. É nesse clima energético que os anjos e os arcanjos se fazem presentes.

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Eles apreciam pequenos gestos, como: uma janela aberta recebendo a brisa da manhã, os raios do sol, uma flor viçosa colocada na mesa ou um aroma suave bailando no ar. Todos esses requisitos fazem a ancoragem agregada às energias do Feng Shui.

Analisando cada espaço, para que a presença dos anjos se faça real, mesmo que alguns não acreditem, confira as orientações:

Entrada da casa ou hall social

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Segundo a filosofia chinesa do Feng Shui, as portas e janelas são consideradas bocas energéticas por onde entram energias boas e ruins. Podemos associar estes espaços ao Arcanjo Miguel, em especial a porta principal. Este local deve estar limpo, organizado e livre de excessos, para que as energias não fiquem bloqueadas e possam circular livremente por todos os cômodos.

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Há um porém: deve-se fazer sempre um ritual de proteção antes de sair. Faça um círculo de luz azul, do raio do Arcanjo Miguel, envolvendo toda a porta e, se possível, coloque um acessório com a figura desse arcanjo pendurado no trinco. Se houver uma bancada na entrada desses locais, coloque arranjos de flores de alfazema (cor azul ligada ao raio dele) ou girassóis (cor agregada ao sol, ligada à energia desse arcanjo).

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Sala de estar

Espaço considerado o coração da casa, onde a família e os amigos se reúnem para um bate-papo ou um evento. Aí, podemos invocar o Arcanjo Haniel, anjo da família e dos relacionamentos. Sua presença pode ser representada por flores rosadas, almofadas confortáveis, fotos felizes e objetos aos pares. Uma pedra de quartzo rosa também é bem-vinda.

Cozinha

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A cozinha representa nutrição, fartura, saúde e prosperidade. Está associada à energia do Arcanjo Rafael, ligado à cura, ao equilíbrio e ao bem-estar. Deve-se manter este espaço limpo, organizado, livre de excessos e de objetos que não são mais usados ou que não funcionam.

O fogão nesse espaço é a figura principal; segundo essa filosofia, ele é o condutor do preparo dos alimentos e está ligado à prosperidade. Para que a energia desse eletrodoméstico não fique bloqueada, deve-se observar sempre a limpeza e não deixar os queimadores obstruídos. Se quiser aumentar a prosperidade, o Feng Shui aconselha fixar um espelho retangular na parede atrás do fogão, para refletir os queimadores; assim, simbolicamente, a prosperidade irá aumentar. Quando estiver preparando os alimentos, mentalize a luz verde da cura para receber a energia de Rafael.

Local de trabalho

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A mesa ou a bancada de trabalho deve ter só o essencial, para que a energia possa circular livremente. Para atrair fama, sucesso e prosperidade, uma pedra de pirita sempre é bem-vinda.

Visualize em todos os cantos da casa, do local de trabalho e do local comercial, os anjos e os arcanjos com flashes de luzes em revoadas. Assim, os ambientes aos poucos se tornarão mais leves e com boas energias.





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