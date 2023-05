Da Redação

O prisma facetado é um objeto de vidro com múltiplas faces, onde se coloca água em seu interior. Ele também é uma ferramenta do Feng Shui para equilibrar e direcionar energias positivas através de reflexos coloridos, quando colocados em uma janela ou sacada sob a luz do sol. O espectro de luz colorida emitida por ele, segue uma ordem das cores do arco-íris, através da energia da água do seu interior, como o vermelho, laranja, amarelo, verde, azul anil e violeta.

Cada cor corresponde a uma onda vibratória e energética.

Cada cor tem uma influência direta no Feng Shui, podendo criar efeitos maravilhosos no ambiente.

Por exemplo:

Vermelho - cor energética, associada à paixão e vitalidade (para energizar o quarto do casal e aumentar a paixão).

Laranja - traz entusiasmo, criatividade, esperança, otimismo e alegria (para quarto de pessoas depressivas e consultórios psiquiátricos).

Amarelo - representa otimismo e prosperidade (para lojas, empresas, escritórios e consultórios psiquiátricos).

Verde - é a cor da cura, do crescimento e do equilíbrio (para quarto de pessoas enfermas, consultórios médicos, psiquiátricos e hospitais).

Azul - traz calma, tranquilidade, harmonia e relaxamento (para quarto de pessoas ou crianças hiperativas).

Anil - associada à intuição e espiritualidade (para locais de meditação).

Violeta - espiritualidade, sabedoria e transmutação (para locais de meditação e liberação das energias nocivas do corpo e ambiente)

RESUMO: cada cor do espectro pode ser usada de acordo com as necessidades específicas de cada pessoa.

É importante considerar que as cores também fazem parte dos princípios do Feng Shui com a intenção de criar um ambiente equilibrado e harmonioso. O prisma é encontrado em casas de produtos místicos.