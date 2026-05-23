A música exerce uma influência profunda sobre o ambiente e sobre as emoções.



Desde a Antiguidade, diferentes culturas utilizavam sons, cânticos e melodias de forma harmoniosa para a cura emocional e até para o fortalecimento espiritual.



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A chamada musicoterapia mostra justamente como determinados sons podem impactar no humor, no comportamento, no sono e no bem-estar.



Músicas suaves, instrumentais e clássicas costumam transmitir sensação de paz, organização mental e leveza energética.



Em residências, músicas suaves contribuem para um clima de serenidade familiar, em especial no período da manhã e no final do dia. Para a limpeza das energias ruins, as músicas gregorianas e valsas de sons suaves tiram miasmas do local.



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Nos comércios, a música também influencia as pessoas, em especial a instrumental, como jazz e piano, com sons suaves e harmônicos.

Restaurantes, livrarias e lojas sofisticadas costumam aderir à música, criando uma sensação de elegância e tranquilidade.



Até plantações e animais se beneficiam dos sons. Existem relatos e estudos observando respostas positivas às vibrações sonoras suaves para o bem-estar dos animais e para o aumento da produtividade agrícola.



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Por outro lado, músicas agressivas e com letras de sofrimento podem reforçar sentimentos negativos em pessoas emocionalmente fragilizadas e sensíveis.



Isso nos lembra que toda forma de vida merece dignidade e respeito.



CURIOSIDADE



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Em galpões de fazendas onde as vacas são ordenhadas, a música suave deixa os animais mais tranquilos, o que favorece uma maior qualidade e produção de leite. A música também pode ajudar a acalmar os animais de corte para que fiquem menos estressados, reduzindo o medo e a agitação. O estresse resulta em grande liberação dos hormônios cortisol e adrenalina, o que prejudica a qualidade da carne e a nossa saúde. Nas lavouras, os frutos dos pomares e parreiras ficam mais suculentos, e as verduras, mais viçosas. Embora a ciência ainda estude melhor esses efeitos, acredita-se que ambientes mais harmoniosos e bem cuidados trazem práticas mais humanizadas para o campo.