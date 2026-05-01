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O salmo 91 é reconhecido dentro da tradição cristã como um dos textos mais fortes de proteção espiritual.

Ele fala sobre confiança, entrega e fé. Em Deus como refúgio em qualquer situação de perigo, medo e incerteza.

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Mais do que um "escudo contra o mal", o salmo 91 representa um convite à conexão profunda com o divino, reforçando a ideia de quem se coloca sob essa proteção caminha com mais segurança, paz e equilíbrio.

Ao recitar, ou manter a Bíblia aberta neste salmo em casa ou em ambiente de trabalho, ou imprimir e carregar sempre consigo, muitas pessoas sentem uma atmosfera mais leve e protegida.

Não se trata apenas o ato de deixar a Bíblia aberta, mas a energia que é gerada pela fé no divino.

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O texto do salmo 91 também menciona a proteção dos anjos, reforçando a força espiritual que acompanha e guarda aqueles que confiam em Deus.

Em resumo, o salmo 91 não corta a demanda de forma mágica, mas fortalece espiritualmente quem utiliza com fé.

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Ele ajuda a transformar o medo em confiança, ansiedade em paz e insegurança em firmeza.

Portanto, a Bíblia, é um dos maiores lembretes que podemos carregar em nossas vidas, em um mundo cada vez mais robotizado e acelerado. No fim, tudo que é material fica. Status, bens, conquistas. É óbvio que temos que ter o material, mas

aquilo que é o espiritual permanece, ecoa e atravessa o tempo.

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Porque no final de tudo, não será a tecnologia que vai nos definir e sim a essência que cultivamos, a fé que sustentamos e a luz divina que conseguimos carregar dentro de nós.

Não podemos desistir, mesmo quando o coração está cansado, sempre há uma força que nos sustenta.

Devemos nos lembrar que é o amor divino que nos protege. Não podemos nos entregar à dor...ela pode parecer eterna, mas é passageira.

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