O tema de hoje é bem interessante, pois algumas pessoas apreciam o poder das pedras e das gemas coloridas, além de serem reverenciadas por muitas sociedades antigas. Esse universo colorido já crescia das entranhas da terra, muito antes de surgirem qualquer forma animal.

Por isso, cada fragmento das pedras ou gemas coloridas tem uma história de bilhões de anos. Convém lembrar que, tanto a natureza, os animais e o reino mineral são elementos vivos que fazem parte da nossa amada Mãe Terra.

E tudo que é vivo vibra energia. Portanto, as pedras e os cristais sempre aguçam os desejos e a magia dos que neles creem. Pode ser até algo místico, mas cada gema colorida é como que tivesse uma alma pulsante pronta para ajudar e auxiliar.

No Egito antigo, cerca de três mil anos antes de Cristo, as joias agregadas às pedras coloridas eram usadas pelos sacerdotes como símbolo do poder e

da criação divina vindo da terra.

Outro fato interessante dessa época histórica: os faraós eram enterrados com a pedra lápis-lazuli,que transmite grande poder espiritual. Era um ritual para facilitar a sua passagem para os planos divinos. Há ainda alguns fatos do uso dessas gemas coloridas na Bíblia, nas histórias de heróis e de santos, os quais acreditavam na força sagrada de concentrar e ativar a energia sagrada da terra.

Portanto, isso não é privilégio desses eleitos da antiguidade, pois o Brasil é cravejado de minas de cristal, incrustadas nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Bahia, Paraíba e Rio Grande do Norte. Há ainda as opalas da cidade de D.Pedro II, localizada ao norte do Piauí, que chegou a registrar o mais baixo índice de desenvolvimento humano. Mas depois do descobrimento das jazidas de opala, nos anos 1930,a vida ali começou a evoluir em torno dessa pedra. Nesse universo que cresce das entranhas da terra, destaca-se a energia de cada pedra, após passar pelo processo de lapidação para depois revelar todo seu brilho, poder, beleza e magia.

Porém, quando você se identifica com uma gema colorida ou um belo cristal é bom passar por uma espécie de limpeza ao menos uma vez por mês. Isso é muito importante, já que a pedra capta muita energia negativa do ambiente e das pessoas.

Lave-a com sabão em água corrente, coloque-a em um recipiente, preferencialmente de vidro, com água e três punhados de sal grosso. O sal, que também é um cristal, vai neutralizar a carga negativa e remover as impurezas que estão grudadas nela, restaurando o equilíbrio e a harmonia

que ela irá transmitir ao ambiente ou à quem usá-la. Deixe este processo de purificação por três horas, depois lave-a em água corrente. Para recarregá-la, coloque desde o período da manhã até ao meio dia, para receber a poderosa energia masculina do sol.

Caso queira ativar a energia feminina, deixe-a receber a energia da lua cheia ou crescente, até o dia seguinte antes do sol apontar no horizonte. Em seguida, basta concentrar-se na sua intenção. Por exemplo, se você quer ativar sua sensualidade, use as pedras que receberam o banho da lua.

Já com força e poder, use as pedras que receberam a poderosa energia do sol.

Se você quer se destacar em seu local de trabalho ou outro empreendimento ,use a pedra que recebeu a energia do sol.

Se você quer atrair alguém, use a pedra que recebeu a poderosa energia feminina da lua cheia ou crescente.

Em síntese, as pedras agregadas aos cristais são capazes de armazenar, conduzir e gerar energia positiva em sua casa ou em qualquer ambiente.

Então por que não usá-las?

Além dos muitos benefícios, ainda atraem beleza, principalmente perto de arranjos de flores, dentro de uma pequena fonte, ou em um recipiente de vidro com lindas pedras coloridas. Apenas troque a água quinzenalmente, devido à limpeza depurativa que fez no local, tirando as energias estagnadas. Independente de nossas crenças pessoais, permanece essa verdade: quando cuidamos com amor de tudo que nos cerca, em especial da

natureza,dos animais e da terra,nosso porto seguro,que nos dá muitas graças.

*Na próxima edição,vocês irão conhecer a magia de algumas gemas coloridas e suas funções.