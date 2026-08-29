E setembro se aproxima com a força dos arcanjos e a chegada da primavera

Ele vai se despedindo devagar, levando consigo dias intensos, aprendizados, lutas, novas esperanças e tudo aquilo que pensávamos deixar para trás. E quando o mês termina, não é apenas uma página do calendário, é um novo ciclo que se abre diante de nós.

Setembro chega envolvido por uma simbologia especial... É o mês em que a natureza começa a se transformar com a chegada da primavera, e também pela celebração dos três arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, no dia 29 de setembro. Não poderia existir combinação mais bonita e especial!!...

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Enquanto setembro nos apresenta a força dos arcanjos, a natureza começa sua própria transformação. Galhos aparentemente secos começam a florescer, jardins recuperam as cores e seu perfume, pássaros começam a soltar seus cantos melodiosos, borboletas dançam de flor em flor com suas roupagens coloridas, abelhas sugam o néctar das flores, animais saem para procriarem.

Tudo é um convite ao renascimento, após uma longa caminhada de inverno frio e nebuloso. Que a chegada desse mês nos encontre mais leves e protegidos. Que São Miguel esteja à nossa frente, abrindo caminhos e nos dando coragem e proteção. Que São Gabriel caminhe ao nosso lado, junto à Virgem Maria, trazendo boas notícias, inspiração e palavras de esperança. Que São Rafael derrame sobre nossas vidas a graça da cura, especialmente sobre aquelas dores que somente Deus conhece. Que venha setembro, trazendo em sua bagagem o recomeço da primavera e o florescer dos três arcanjos, encerrando as portas do passado e abrindo as portas para um novo ciclo.

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Faça esse pequeno mantra de proteção com a intercessão de São Miguel Arcanjo. Ao sair de casa ou quando estiver dirigindo seu carro:

São Miguel à frente para me guiar.

São Miguel atrás para me proteger.

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São Miguel à direita e à esquerda para me acompanhar.

Que sua espada corte todo mal e que seu escudo me proteja. Amém.





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