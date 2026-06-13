Chegaram os dias que passam como um sopro doce no calendário, despertando nos corações aquela vontade de amar, de se aproximar, de presentear, de preparar aquele jantar especial, de deixar a casa respirando a doce energia do amor.



Tudo vibrou como se o amor batesse à porta com flores nas mãos, com perfume no ar, fazendo com que os sentimentos ficassem mais aguçados. Foi nesse clima que Santo Antônio, conhecido como o santo casamenteiro, ganhou ainda mais força na fé popular.

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Daqui a alguns dias, São João vem trazendo a alegria das festas juninas, das fogueiras, das danças e dos olhares que se cruzam em meio às luzes coloridas. A energia junina aquece os corações, desperta memórias afetivas e convida casais e solteiros a acreditarem novamente na magia e na beleza do amor e dos encontros.

E nesse vai e vem das boas energias, também os anjos cupidos, com suas flechas invisíveis, vieram espalhando ternura, desejo e encanto.

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Mas o romance também precisa de um ambiente aconchegante e organizado para se transformar em um verdadeiro refúgio para os corações apaixonados. Um quarto bem arrumado, lençóis de tecidos macios, luzes suaves, aromas delicados, velas decorativas, objetos sempre aos pares, um belo porta-retrato onde o casal aparece em um momento feliz. Estes são alguns conselhos do Feng Shui, filosofia chinesa que prioriza sempre a organização para trazer bem-estar ao local. Outro conselho dessa filosofia é evitar nesse espaço porta-retratos da família, pessoas falecidas e imagens solitárias ou tristes.

Para os solteiros, o quarto também deve seguir as mesmas sugestões.

Enfim, o Dia dos Namorados deve ser comemorado sempre. Sendo um convite para olhar o amor com mais sensibilidade no abraço, no perdão e nas grandes transformações.

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Não só Santo Antônio foi o ápice do Dia dos Namorados, mas também vem São João aquecer os corações com sua luz festiva e os anjos cupidos espalhando encantos pelos caminhos. E que cada lar, cada quarto, cada coração estejam preparados para receber a doce e poderosa energia do amor. Essa é a palavra que deveria ser gravada sempre em nossos corações...



