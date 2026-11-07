Novembro chegou...
É tempo de renovar a casa e abrir as portas para as boas energias
Novembro chegou e, com ele, começamos a caminhar com passos largos para as tão esperadas festas de final do ano.
É uma época especial, que nos convida a renovar as energias, organizar nossos espaços para receber familiares, amigos e todas as coisas que desejamos para o novo ciclo que se aproxima. E que tal começarmos essa transformação pelo coração da casa: a cozinha.
Segundo a filosofia milenar do Feng Shui, a cozinha é um dos locais mais importantes do lar, pois está diretamente relacionada à prosperidade, à fartura, à saúde e à abundância. É nela que preparamos os alimentos que nutrem a nossa família, compartilhamos receitas e cultivamos lembranças.
E, dentro dessa simbologia, o grande protagonista é o fogão. Ele, nessa filosofia, representa o elemento fogo, a transformação dos alimentos e a energia.
Simbolicamente, ele representa a riqueza e a prosperidade da família. Por isso, mantê-lo sempre limpo, conservado e com todas as bocas funcionando é um dos cuidados para desbloquear os requisitos financeiros e da prosperidade.
Mas uma cozinha próspera não precisa ser luxuosa! Ela precisa ser, acima de tudo, acolhedora, limpa e organizada.
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Vamos começar abrindo os armários e fazendo aquela boa seleção de tudo que ocupa espaço desnecessário, objetos trincados e sem funcionamento.
Depois podemos trazer um pouquinho da beleza da natureza. Que tal vasinhos de violetas em uma bancada ou no peitoril de uma janela?
Outra ideia é criar um pequeno espaço de ervas aromáticas! Alecrim, manjericão, hortelã, salsinha, tomilho, cultivados em vasinhos ou floreiras.
E nada mais prazeroso do que colher algumas folhinhas fresquinhas para deixar nossos quitutes ainda mais saborosos.
As frutas fresquinhas, segundo essa filosofia chinesa, também estão ligadas à prosperidade.
A iluminação e os aromas agradáveis tornam esse espaço muito agradável, onde todos se reúnem na hora daquele café fresquinho e das refeições.
Não precisamos fazer grandes reformas ou gastos. Muitas vezes, uma boa limpeza, alguns vasinhos de flores e ervas fresquinhas e uma nova disposição dos objetos são suficientes para transformar completamente a atmosfera desse reduto familiar.
Que neste novembro possamos olhar para nossa casa com mais carinho, preparando cada cantinho para o Natal e o Ano Novo, para viver momentos felizes ao lado de quem amamos.