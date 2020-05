"Precisamos de vocês para salvar vidas"

Médicos sem fronteiras é uma organização humanitária internacional criada em 1971, na França, por jovens médicos e jornalistas. Desde então Médicos Sem Fronteiras, cuida da saúde das pessoas afetadas por conflitos armados, desastres naturais, epidemias, desnutrição ou sem qualquer acesso à assistência médica.

COMO PODEMOS AJUDAR?

Com apenas R$ 1,26 (um real e vinte e seis centavos) por dia,podemos ajudar a tratar 10 crianças desnutridas por dia.

>Com R$2,16 (dois reais e dezesseis centavos) por dia,podemos ajudar a diagnosticar 15 pessoas infectadas pelo vírus HIV.

>Com CR$5,00(cinco reais) por dia, podemos ajudar a 46 crianças vacinadas contra o tétano. Além de outras doenças como a tuberculose,e agora esse terrível vírus invisível, o coronavírus.

*Esses valores e muito mais,ao final do mês,irão ajudar muito...ORGULHO:A todos os profissionais da saúde que estão engajados nesse projeto,e também no combate contra o coronavírus; salvando vidas, merecem o nosso orgulho e gratidão, pois são milhares deles,que deixam suas casas e famílias,em prol do ser humano.

COMO PODEMOS NOS CONECTAR?

Acesse o Site - msf.org.br

***

Espalhar essa mensagem,também é uma forma de ajudar a salvar vidas.

Portanto:"vamos ajudar."

"Que o arcanjo Rafael anjo da cura,abençoe,todos os profissionais da saúde"....Amém