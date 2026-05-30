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Inveja: caruncho que corrói a alma

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.05.2026, 08:42:00 Editado em 27.05.2026, 16:07:57
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Inveja: caruncho que corrói a alma
Autor Foto: IA

A inveja é um dos sentimentos mais silenciosos e destrutivos da natureza humana. Ela costuma agir escondida, marcada por falsa admiração e até proximidade excessiva.

É um caruncho da alma: corrói por dentro lentamente, consumindo a paz, a gratidão e a capacidade de se alegrar com a própria vida. O invejoso sofre não porque lhe falta algo, mas principalmente pelo que o outro possui.

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Ele deixa de olhar para sua própria caminhada e passa a viver obcecado pelo brilho, pela conquista, pela felicidade e até pelo status do outro. Muitas vezes, o invejoso tem uma boa situação financeira, mas o olho invejoso, ou melhor, o famoso "olho gordo", está fixado na sua presa.

A Bíblia mostra inúmeros exemplos de como a inveja destrói relacionamentos, famílias e até amizades. Um fato trágico e desastroso envolve Caim, que, por inveja, matou seu irmão Abel, porque a oferta do irmão agradou mais a Deus.

Outro fato inusitado foi relatado com o rei Saul, primeiro monarca de Israel, o qual tinha uma inveja doentia de Davi quando ouvia o povo cantar após ele vencer várias batalhas.

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E um dos exemplos mais marcantes sobre a inveja foi quando Judas Iscariotes, um dos discípulos de Jesus, que, no íntimo, não suportava o brilho e a grandeza do Mestre, entregou-o aos seus algozes.

Geralmente, o invejoso não admite sua inveja. Ele costuma justificar seu sentimento dizendo que o outro é apenas uma pessoa de sorte e, muitas vezes, orgulhosa.

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A inveja também tem um efeito espiritual profundo, que enfurece o coração, tornando a pessoa escrava da vida alheia. O invejoso deve fazer uma autoanálise de sua conduta, procurar agradecer pelo que possui e evitar fazer comparações.

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