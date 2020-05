EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, UMA SUCINTA EXPLANAÇÃO SOBRE OS PAIS DA VIRGEM MARIA...AVÓS DE JESUS...

"Ana ou Hanna que em hebraico significa graça. Ela era descendente de Aarão, irmão de Moisés e Joaquim era descendente de Davi."

Joaquim,era sacerdote do Templo de Jerusalém, casado com Ana, que era estéril. Depois de uma aparição angélica, Ana concebeu Maria, que seria a Mãe de Jesus. E num sábado, 8 de setembro do ano 20 *a.C(*antes de Cristo), nasceu Aquela que seria a Mãe do Grande Avatar da humanidade,"Miriam",que em hebraico significa "Senhora da Luz", passando para o latim como "Maria"...

"Mãe da Humanidade"Maria foi oferecida ao templo de Jerusalém aos 3 anos de idade,tendo lá permanecido até os 12 anos de idade.Com a morte de seus pais, ela ficou aos cuidados de José,que era um grande adorador do Senhor.Após a morte da esposa de José, ela ficou encarregada de cuidar dos seus filhos.Com apenas 14 anos,ela casou-se com José.

"E através da intercessão de Deus, foi o instrumento para a vinda de Jesus ao mundo...Aquele que veio para apascentar o mundo e levar todos os pecados da Terra.."