Halloween: a história, a origem, as tradições e o dia das bruxas no Brasil
Essa data é especialmente popular em países como os Estados Unidos, mas também ganhou espaço em diversas partes do mundo
O Halloween, conhecido no Brasil como o "Dia das Bruxas", é uma celebração que acontece todos os anos em 31 de outubro.
Essa data é especialmente popular em países como os Estados Unidos, mas também ganhou espaço em diversas partes do mundo. Inclusive no Brasil.
O Halloween possui uma história muito antiga, relacionada às tradições dos povos celtas e às crenças sobre a vida, a morte e o mundo espiritual.
O Halloween, atualmente, é um importante evento cultural e comercial em diversos países.
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Nos Estados Unidos, é comum encontrar bairros inteiros decorados com abóboras, teias de aranhas artificiais, esqueletos e iluminação temática.
Símbolos mais conhecidos do Halloween
• Abóbora iluminada: utilizada para iluminar a escuridão sobre os espíritos.
• Bruxa: representa a magia, os feitiços e o mistério.
• Gato preto: está associado às bruxas e à magia.
• Fantasma: simboliza os espíritos e a ideia de contato entre o mundo dos vivos e o dos mortos.
• Morcego: representa a noite, o mistério e as histórias de vampiros.
• Aranhas e teias de aranhas: são símbolos de lugares abandonados, antigos e misteriosos.
• Caveira e esqueleto: representam a morte e a passagem do tempo.
• Caldeirão: associado às bruxas, às poções mágicas e aos encantamentos.
Doces e travessuras também representam essa tradição.
Magia do dia 31 de outubro
Você pode fazer um feitiço de proteção, sorte e realização (etc.).
Você vai precisar de:
Uma vela palito branca (paz e proteção) – se for para magia de relacionamentos, vela rosa.
Um papel e uma caneta (para os pedidos).
Um pouco de canela em pó (prosperidade).
Um ramo de alecrim (proteção).
Um recipiente resistente ao calor.
Na noite de Halloween, encontre um lugar tranquilo, coloque a vela no recipiente e acenda com cuidado.
Escreva no papel três coisas que deseja deixar para trás, como tristeza, medo e insegurança.
Do outro lado do papel, escreva três desejos que gostaria de realizar.
Coloque o alecrim e uma pitada de canela em cima do papel, longe da chama da vela.
Antes, leia em voz alta e firme o que você vai deixar para trás. E, a seguir, com fé, o que quer que aconteça agora de positivo.
Deixe a vela queimar até o fim. Se sobrar cera da vela, jogue na terra para sustentar os seus pedidos.
Guarde o papel em um lugar especial até o próximo Halloween.
Assim, os símbolos do Halloween representam uma mistura de história, folclore, superstições e diversão, mantendo vivas tradições culturais que atravessaram séculos e continuam despertando a curiosidade das pessoas em todo o mundo.