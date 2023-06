Da Redação

A população da China e das culturas circunvizinhas, acreditam que, se utilizássemos as energias que estão ao nosso redor, teríamos uma vida de felicidade e abundância. Isso aconteceria principalmente no local de trabalho, onde a maioria das pessoas passa pelo menos oito horas por dia.

Pensando nisso, essas culturas resolveram aplicar o Feng Shui também no ambiente de trabalho, para serem felizes na carreira escolhida, atraindo prosperidade. As técnicas a seguir vão trazer bons resultados e o sucesso no home office ou em escritórios convencionais. Confira: