O Feng Shui pode ajudar a melhorar a energia da casa. Veja algumas sugestões:

1 - Comece pela parte externa da casa ou apartamento. Remova qualquer objeto que bloqueie esses espaços, sendo as entradas, onde o fluxo de energias entram.

2 - Na parte interna observe as paredes. Livre-se de bolor e rachaduras. Esses itens bloqueiam as energias da casa, acarretando doenças alérgicas e problemas de pele.

3 - Os vazamentos estão ligados simbolicamente a perdas financeiras e entupimentos são projetos que alguém do local não está conseguindo realizar.

4 - Portas e janelas emperradas ou com barulho simbolizam o entrave nos negócios e na vida.

5 - Obras inacabadas simbolizam os objetivos não realizados.

6 - Excesso de móveis e objetos de decoração bloqueia do fluxo de energias.

7 - Remova objetos e coisas acumuladas. Limpe e organize armários, gavetas, prateleiras.

8 - Mantenha banheiros e cozinha sempre limpos e organizados.

9 - Estabeleça uma rotina de limpeza regular, sempre seguindo um cronograma.

10 - Abra as janelas: o ar fresco e a luz do sol, são indispensáveis para espantar as energias estagnadas e renovar o ar.

Abra as janelas diariamente, principalmente no período da manhã, onde a energia vital está mais pura.

11 - A falta de iluminação afeta o fluxo de energia.

12 - Use cores suaves e calmantes: cores claras e suaves como, branco, bege e tom pastel, ajudam a criar uma atmosfera tranquila, aconchegante e facial na composição dos acessórios de decoração.

13 - Plantas são excelentes para purificar o ar da casa ou de qualquer espaço, principalmente as naturais.





ATENÇÃO

Lembre-se de que a saúde da casa está diretamente relacionada aos hábitos e comportamento dos moradores.

Mantenha sempre uma rotina de descarte dos acúmulos, limpeza, organização e manutenção para garantir um ambiente saudável, agradável e próspero.

Acredite ou não, a casa, os objetos e tudo que nos rodeia, possui energia.

Para que tenhamos uma vida tranquila, vamos observar mais o espaço em que vivemos e também o local onde trabalhamos.