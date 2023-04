Da Redação

Revitalizar e dar nova vida aos ambientes sem quebradeiras, pensando ao máximo no conforto, além de encontrar soluções para valorizar e atualizar este espaço com beleza, originalidade e bom gosto. A sala é um local ímpar da casa, onde se deve evitar o acúmulo de móveis e outros acessórios que vamos estocando e que bloqueiam a passagem do fluxo de boas energias.

Este é o momento de mudar a configuração deste espaço. Para isso, deixe o local mais clean e coloque em prática certas mudanças.

Comece pela posição do sofá em 'u'. Sem contar que o sofá ou uma poltrona voltada para a porta de entrada simbolicamente remete um abraço em quem chega ao local. Sendo também uma boa forma de ser recebida.

Este espaço deve ser um local aconchegante, com sofás confortáveis, tendo abajures, luminárias, quadros bonitos com temas alegres, tapetes, etc. Priorize sempre o básico e exija medidas enxutas.

Quanto a mesinha de centro, priorize as de formatos arredondados, livres de quinas. Para o Feng Shui, as quinas funcionam como flechas envenenadas, que prejudicam a saúde de quem fica na direção delas. Priorize neste ambiente, acessórios com peças básicas ou um lindo cachepô, com uma bela orquídea, em tom lilás, já que esta cor transforma energias negativas em positivas. Ainda é possível utilizar flores amarelas para atrair vitalidade aos moradores.

Também pode ser usado um vaso em cerâmica para trazer a sustentação da terra ou vasos de vidro, que simbolizam o vidro, o elemento água, que nesta filosofia traz a prosperidade ao local, com plantas que crescem para o alto, como símbolo de ascensão aos moradores. O lírio da paz, ráfia, árvore-da-felicidade, mini palmeiras e outras espécies do gosto dos moradores.

Sobre o uso de cores, as tonalidades neutras são usadas como base na decoração. Sendo também uma opção prática, os revestimentos com papéis de parede, que é uma forma rápida, barata e prática.

Entre os truques para garantir a amplitude e a visão do belo, estão os espelhos, que proporcionam modernidade e requinte a qualquer espaço. Apenas deve-se observar o que eles vão refletir.

Repaginar

Quando se fala em repaginar qualquer espaço da nossa casa, é claro, tudo deve ser feito com muito planejamento ou com auxílio de um designer de interiores. Priorize sempre as sugestões do Feng Shui.