Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Olá, amigos e leitores!

continua após publicidade .

Depois do post do quarto do casal, a prioridade são algumas sugestões baseadas no Feng Shui para suíte dos jovens ocupantes desse espaço, que é também um lugar para o relaxamento e renovação das energias.

Este local deve seguir quase a mesma linha da suíte master do casal, prezando no estilo e gosto de cada um.

continua após publicidade .

CONTRA: energias que oprimem, dão sensação de inseguranças, depressão, estresse, excesso de móveis, pôsteres negativos (figuras macabras, solitárias, tristes). Camas com a cabeceira acesso à janela, a parede do banheiro, sobre vigas, quinas, prateleira acima da cabeceira.

Evite o excesso de coisas em cima da cama transmite sensação do lugar ocupado e faz com que o fluxo de energia fique parado. Evite fazer do quarto um home office, abarrotado de livros, revistas, objetos embaixo da cama.

Objetos ou coisas penduradas atrás das portas bloqueiam o fluxo das energias. Evite desorganização e acúmulo de coisas, falta de iluminação, falta de ventilação natural.

Objetos, cartas de exs, presentes de romances desfeitos e conturbados.