Essa filosofia milenar chinesa é praticada em todo mundo. Seu maior desenvolvimento acontece nos grandes centros, como Hong Kong, Malásia, Cingapura e Taiwan.

Embora suas raízes sejam de origem chinesa, atualmente a Europa, os Estados Unidos e o Brasil são também adeptos dessa prática, principalmente para harmonização, saúde e prosperidade.

Sem contar grandes empresários, atores, cantores, executivos, grandes empresas, tanto internacionais como brasileiras.

Portanto, não importa se você é uma dona de casa, um pequeno empresário ou um executivo de uma grande empresa. Se você quer uma vida harmoniosa e próspera, é bom seguir algumas sugestões do Feng Shui.

Essa filosofia não é uma religião ou superstição, como alguns pensam. Ela é uma prática que se arrasta há milhares de anos, criada a partir da observação da terra, da natureza, da água, do vento, do local auspicioso… Enfim, do "chi" puro, que faz parte do universo.

Alguns acham que ela faz milagres e sucesso da noite para o dia, porém, se você aplicar seus conceitos cuidadosamente com credibilidade, ela fará sua vida mudar como um passe de magia.

"VIVA O FENG SHUI E SUAS ENERGIAS AUSPICIOSAS. MESMO QUE EU SEJA UMA SIMPLES ADEPTA, EU ACREDITO NA SUA FORÇA E MAGIA..."