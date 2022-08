Da Redação

Olá, amigos e leitores!

Ser cidadão é respeitar e cuidar da cidade que nasceu e mora. Ser cidadão é fazer festa na hora do aniversário da cidade. Mas, ser cidadão é também cuidar bem da cidade que mora em qualquer momento do ano. Nesse vídeo dou dicas de como você pode melhorar a sua cidade usando as técnicas do Feng Shui.

Grande abraço! Gratidão!

Assista:

null - Vídeo por: Lilian Marçal - Fluidos Positivos