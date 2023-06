Da Redação

Os anjos são seres espirituais e essencialmente estão envoltos em uma aura de amor, sempre refletindo a luz do Todo-Poderoso, que é o amor Universal. De todos os anjos, o arcanjo Haniel, também conhecido como Anael, o qual comanda a hierarquia dos anjos cupidos, é o principal anjo que cuida dos relacionamentos das pessoas, trabalhando pela harmonia, pelo amor e pelo afeto entre elas. Para se concentrar nessas áreas específicas, aqui está uma sugestão mágica.

PREPARAÇÃO

Em seu altar ou um local tranquilo, limpo e organizado, onde você possa se concentrar sem distrações, acenda uma vela palito na cor rosa ou de 7 dias, para firmar a energia do arcanjo e seus anjos cupidos. Sente-se confortavelmente, feche os olhos e mentalize sua invocação, convidando Haniel e seus anjos para estarem presentes em sua magia. (Fique alguns minutos com essa mentalização)

A seguir, inspire pelo nariz e vá soltando o ar suavemente pela boca por três vezes, abra os olhos e recite essa poderosa prece com muita fé: "Eu (fale seu nome de batismo), em nome do Criador de todas as coisas, te invoco arcanjo Haniel e seus anjos, para abençoarem e nutrir a relação entre_____e_____(coloque os nomes).

Permitam que ela floresça no verdadeiro amor, união e harmonia. Agradeço e honro-os por ouvirem esse meu desejo. Amém...Amém...Amém".

Finalize concentrando-se no desejo e visualize o resultado como estivesse realizado). Expresse gratidão pela orientação e bênção recebida.

RESUMO

Antes de ser acesa a vela, deve ser energizada com as mãos várias vezes, plasmando-a com sua intenção.

O dia ideal para essa magia é na sexta-feira, onde a energia desse arcanjo está mais acentuada. Mais poderosa ainda, se for feita na lua crescente ou cheia. Esse ritual pode ser feito para: união, familiar, conjugal e rupturas entre amigos, irmãos, etc. Observe com cuidado o local onde a vela vai ser acesa, pois todo cuidado é pouco.

Haniel não interfere no destino e no livre arbítrio das pessoas, mas é possível que seu desejo se torne realidade e você pode ter certeza que ele vai ajudar a abrir todas as diretrizes necessárias para um final feliz.

FELIZ DIA DOS NAMORADOS!