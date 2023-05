Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Entre os chineses, a água é sinônimo de riqueza e prosperidade. Portanto, os vazamentos dispersam essa energia, e o dinheiro simbolicamente não circula.

continua após publicidade .

Para acabar com essa concentração negativa, o ideal é consertar os canos, observar entupimentos, vazamentos, limpar o mofo com água sanitária e depois pintar as paredes com tinta anti fungos.

Os locais úmidos devem ser bem ventilados durante o dia,recebendo a luz do sol.

continua após publicidade .

Inclusive armários com umidade,devem ser bem limpos e ficar abertos por algumas horas.