Por que o Feng Shui não aconselha colocar espelhos diante da cama?

Os espelhos são uma das principais ferramentas do Feng Shui. Porém, quando reflete a pessoa dormindo, eles absorvem o "chi", força vital e podem ativar a energia yang, de movimento. Com isso, podem provocar sonhos agitados e tirar a tranquilidade.

Se você não quiser se desfazer do espelho do quarto, cubra-o com um pano antes de dormir.

Apesar de não serem 'bem vistos' nos quartos, eles podem ser utilizados para ampliar espaços, refletir imagens belas e trazer mais luz aos ambientes.

