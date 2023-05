Da Redação

Em post anteriores, já comentamos sobre o poder da água em movimento. A água pode ser agregada através de chafariz, cascatas, lagos artificiais com peixes, aquários e mini fontes nas entradas das casas, empresas, de vitrines e até de restaurantes. Só há um porém: a água sempre deve estar em movimento, simbolizando o movimento da prosperidade e da abundância.

No texto de hoje, vamos ver algumas sugestões das mini fontes nesses locais, sendo ativadora do fluxo de energia para ajudar atrair abundância, prosperidade e harmonia no local. Evite que o fluxo de água atrapalhe o bom andamento profissional ou do relaxamento da pessoa que estiver próxima a ela.

Onde colocar a minifonte de água?

Área de entrada

Colocá-la próximo à entrada principal da casa, hall do apartamento, recepção comercial, etc. Isso é feito para receber o fluxo d'água em movimento e atrair prosperidade na entrada do local.

Setor Sudeste

Com auxílio de uma bússola, encontre o setor sudeste que é considerado área da riqueza e da prosperidade. Coloque a mini fonte nesse local para ajudar a estimular o fluxo de energia através do fluir da água em movimento, para atrair oportunidades financeiras.

Setor leste

Para atrair saúde, coloque dentro da fonte em contato com a água, algumas pedrinhas roladas de cristal na cor verde (cor relacionada à saúde).