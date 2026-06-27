Quando esses nomes são declarados com fé, fazem com que todo o mal seja enfraquecido

O primeiro nome é Jesus Cristo. Esse nome é acima de todos nomes. Nome que cura, salva, liberta e restaura. Diante desse nome, toda força contrária perde espaço, toda sombra recua, toda mentira cai por terra. Jesus Cristo é o centro da fé, a luz que vence as trevas, o caminho que conduz à vida e a verdade.

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O segundo nome é Yeshua, de origem hebraica, carregado de profundidade espiritual que significa salvação ou o Senhor salva. Quando esse nome é pronunciado com fé, estamos reconhecendo que a salvação vem de Deus e que nenhuma treva é maior que a luz do Salvador.

O terceiro nome é Leão da Tribo de Judá. O Leão da Tribo de Judá representa força, realeza e vitória. Quando ele se levanta, nenhum inimigo permanece em pé.

O quarto nome é Cordeiro de Deus. É um nome que, mesmo demonstrando mansidão, carrega uma vitória imensurável. Foi através do Cordeiro imolado que Jesus venceu o pecado e a morte e abriu o caminho para a redenção.

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O quinto nome é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse nome declara governo, autoridade acima de qualquer soberano. Quando Jesus é reconhecido como Rei, toda força contrária perde o direito de governar.

O sexto nome é Emanuel, o Deus conosco. Esse nome revela que não estamos sozinhos. Deus está presente sempre ao nosso lado, nos momentos de angústia, tristeza e dor.

Existem vários outros nomes e títulos a Jesus como: Redentor, Alfa e Ômega, Príncipe da Paz, Luz do Mundo, Bom pastor, Caminho da Verdade e da Vida, Verbo Vivo, Filho de Deus, Filho do Homem, Raiz de Davi, Estrela da Manhã, Rocha Eterna, Messias, dentre outros.

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Não importa quantos nomes pronunciamos para referenciar aquele que veio no meio de nós humildemente, para nos salvar. E sim, quando esses nomes são declarados com fé, fazem com que todo o mal seja enfraquecido.