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FLUÍDOS POSITIVOS

Energias auspiciosas nos quartos para o aconchego no inverno

Quarto acolhedor, limpo e organizado transforma-se em um verdadeiro convite ao bem-estar

Escrito por Da Redação
Publicado em 11.07.2026, 09:32:01 Editado em 10.07.2026, 09:56:29
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Energias auspiciosas nos quartos para o aconchego no inverno
Autor Foto: Divulgação

No inverno tudo parece silenciar. Os dias ficam mais curtos, as noites se alongam e o corpo pede abrigo, calor e aconchego. Sem contar aquela caneca de chocolate quentinho e o refúgio em um quarto acolhedor e repleto de paz e alegria. Este é o reduto de descanso, onde o corpo se recompõe, onde nossa alma encontra abrigo para recomeçar.

Por isso, as energias deste local precisam ser bem cuidadas. Um quarto bagunçado, com excesso de coisas, pode pesar sobre o descanso dos seus ocupantes. Mas um quarto acolhedor, limpo e organizado transforma-se em um verdadeiro convite ao bem-estar.

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Segundo o Feng Shui, filosofia milenar chinesa de harmonização, o ambiente onde descansamos deve transmitir paz, acolhimento, segurança e equilíbrio. Cada detalhe comunica algo: posição da cama, iluminação, cores, tecidos, aromas e organização. Em especial o quarto de casal, que é um refúgio do descanso, do amor e da união.

LEIA MAIS: A cozinha com memória e o aconchego do inverno

Nesse espaço, ou até em outros espaços da casa, deve-se evitar temas ou quadros tristes e solitários. Deve-se optar por temas que inspirem união, alegria e cumplicidade. Deve-se evitar também retratos da família, filhos, amigos, parentes ou pessoas falecidas. Essas fotos são aconselháveis para outros espaços: sala de estar, corredores e escritórios.

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Quanto às fotos de pessoas falecidas que nos foram queridas, segundo o Feng Shui, aconselha-se colocá-las em álbuns, ou em um local onde possam ser vistas quando a saudade bater.

No quarto do casal, o ideal é a escolha de uma foto do casal em um momento feliz, uma viagem ou um evento inesquecível. Outro conselho para este espaço é o uso de objetos aos pares, como: dois criados-mudos, dois abajures, dois objetos decorativos, duas almofadas. Eles servem como um lembrete silencioso que une e fortalece a relação.

A cama também reforça muito. Tons neutros, terrosos, rosados, areia e bege, com uma bela manta em tons que contrastem com as cores citadas, trazem uma sensação de conforto e aconchego. Outro fator é dar prioridade à iluminação suave e ao aroma, que também transformam o espaço.

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Outro ponto importante que bloqueia a energia dos quartos é transformá-los em escritório. Essas conexões valem para transformar os quartos de solteiro, em especial aqueles com temas pesados nas paredes: lutas, agressividade e artistas falecidos, deixando seus ocupantes sempre com as energias bloqueadas.

Que o inverno não gele seu espaço, mas desperte o calor que nasce dos corações de quem o habita.

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