Da Redação

Olá, amigos e leitores.

continua após publicidade .

No Dia dos Namorados, 12 de junho, encontre sua alma gêmea com a energia do Arcanjo Haniel.

O Arcanjo Haniel, também conhecido como Anael, é o administrador das esferas amorosas e familiares. Este ‘Ser Angelical do Raio Rosa’ é o chefe dos anjos cupidos e sua energia está acoplada ao Planeta Vênus, conhecido simbolicamente como planeta do amor.

continua após publicidade .

Ele é o responsável por cuidar dos seres humanos para que haja uma evolução no conceito significativo da energia do amor. Sua energia amorosa distribui bênçãos para o crescimento do amor nos corações dos homens.

Gratidão

Um grande abraço!

continua após publicidade .

Veja:



null - Vídeo por: Lilian Marçal - Fluídos Positivos